مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از بازرسی از ۲۲۷ واحد صنفی در طرح نظارتی شب یلدا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه طرح نظارت ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت، گفت: در بازرسی از بازار و صنوف مختلف مرتبط با شب یلدا مورد بازرسی قرار میگیرند.
او با اشاره به اینکه شعب تعزیرات حکومتی بصورت ویژه به تخلفات اصناف رسیدگی میکنند، افزود: بر این اساس تاکنون ۴۴ اکیپ گشت از ۲۲۷ واحد صنفی بازدید کرده که از این تعداد برای ۱۳۰ واحد صنفی متخلف گزارش تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
حسام گفت: در اجرای این طرح گشت مشترک بازرسی با همکاری نهادها و ارگانهای ذیربط در سطح استان برای اولین بار در سه حوزه بهداشت کالاها، بررسی قیمتها و بررسی اوزان با همکاری اداره کل استاندار و با مشارکت بازرسان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی روزانه بر بازار عرضه اقلام شب یلدا نظارت میکنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران، با تاکید بر اینکه مردم میتوانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمتها را از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام کنند، افزود: در اجرای این طرح عمده فروش ها، فروشگاههای عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبارو شیرینی نظارت و بازرسی میشوند.