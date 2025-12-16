باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در حال حاضر هرکیلو شیرخام با نرخ ۳۹ تا ۴۰ هزارتومان از دامداران خریداری می شود، چنانچه دامداران یا تشکل های تولیدی اذعان می کنند که با نرخ ۳۲ هزارتومان عرضه می کنند، حاضریم شیرتولیدی آنها را بصورت نقدی با قیمت ۳۷ هزارتومان خریداری می کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت شیرخام بدلیل شیوع بیماری تب برفکی بهانه ای بیش نیست، افزود: علت اصلی افزایش قیمت شیرخام ناشی از صادرات شیرخشک بدلیل جذابیت صادرات ناشی از رشد قیمت دلار است.

ظفری ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵۰ کیلو رسیده است‌ و کماکان روند کاهش سرانه مصرف استمرار می یابد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به افزایش روزانه قیمت شیرخام بیان کرد: قیمت شیرخام در سایه ضعف نظارت ها به طور مرتب در حال افزایش است و به رغم آنکه در جلسات تنظیم بازار مطرح کردیم،اما ترتیب اثری داده نشده است.

وی گفت: در حال حاضر به جزء چند برند بزرگ لبنی، مابقی واحدهای کوچک و متوسط، تولید به حداقل رسیده است به طوریکه بازار ندارند.