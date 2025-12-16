مدیرعامل تعاونی‌های لبنی گفت: روزانه قیمت شیرخام ناشی از جذابیت صادرات شیرخشک ناشی از نوسان نرخ ارز افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در حال حاضر هرکیلو شیرخام با نرخ ۳۹ تا ۴۰ هزارتومان از دامداران خریداری می شود، چنانچه دامداران یا تشکل های تولیدی اذعان می کنند که با نرخ ۳۲ هزارتومان عرضه می کنند، حاضریم شیرتولیدی آنها را بصورت نقدی با قیمت ۳۷ هزارتومان خریداری می کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت شیرخام بدلیل شیوع بیماری تب برفکی بهانه ای بیش نیست، افزود: علت اصلی افزایش قیمت شیرخام ناشی از صادرات شیرخشک بدلیل جذابیت صادرات ناشی از رشد قیمت دلار است.

ظفری ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵۰ کیلو رسیده است‌ و کماکان روند کاهش سرانه مصرف استمرار می یابد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به افزایش روزانه قیمت شیرخام بیان کرد: قیمت شیرخام در سایه ضعف نظارت ها به طور مرتب در حال افزایش است و به رغم آنکه در جلسات تنظیم بازار مطرح کردیم،اما ترتیب اثری داده نشده است.

وی گفت: در حال حاضر به جزء چند برند بزرگ لبنی، مابقی واحدهای کوچک و متوسط، تولید به حداقل رسیده است به طوریکه بازار ندارند.

برچسب ها: قیمت شیرخام ، سرانه مصرف لبنیات ، بازار لبنیات
خبرهای مرتبط
امروز قیمت شیرخام بررسی می شود/قیمت پیشنهادی هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان
علت تاخیر در اجرای توزیع شیر مدارس چیست؟
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
آخرین اخبار
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند/ تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پرداخت
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد+ فیلم
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
مالیات بر سوداگری راه نجات اقتصاد از فعالیت‌های مخرب است