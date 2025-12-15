رفع تصرف و آزاد سازی اراضی ملی در روستای سانخیل شهرستان ساری انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  -  در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با تصرفات غیرقانونی، دو فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هر کدام به مساحت تقریبی ۳۳۴ و ۳۷۶ مترمربع، در اراضی واقع در روستای سانخیل اجرا شد.

این عملیات با حضور سرجنگلبان و نیرو‌های حفاظتی حوزه استحفاظی زرین‌آباد و با همکاری مأمورین حفاظتی شرکت مجری طرح نکاچوب انجام گرفت و طی آن، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق عرصه‌های مورد نظر صورت پذیرفت.

اداره منابع طبیعی‌و‌ آبخیزداری شهرستان ضمن تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی، اعلام کرد با هرگونه تجاوز به اراضی ملی طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

