وزیر خارجه عراق در دیدار با یک مقام چینی تاکید کرد که چین بزرگترین واردکننده نفت عراق است و حجم مبادلات تجاری میان آنها به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه عراق روز یکشنبه اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین بغداد و چین تقریبا به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد و خاطرنشان کرد که پکن بزرگترین بازار نفت عراق است.

در بیانیه‌ای، این وزارتخانه اعلام کرد که «فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، جین شین، معاون وزیر امور بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و هیئت همراهش را در بغداد به حضور پذیرفت.»

در این بیانیه آمده است که «وزیر از اولین سفر این مهمان به عراق استقبال کرد و سطح پیشرفته روابط دوجانبه بین دو کشور را ستود» و تأکید کرد که «تمدن بین‌النهرین در طول تاریخ در زمینه‌های مختلف تبادل فرهنگی، تجاری و تمدنی با تمدن چین تلاقی داشته است که به تحکیم پایه‌های نزدیکی و تفاهم بین دو ملت کمک کرده است.»

طبق این بیانیه، حسین به «اهمیت روابط استراتژیک که عراق را با چین متحد می‌کند، اشاره کرد و آن را کشوری محوری و شریکی مهم برای عراق دانست».

او خاطرنشان کرد که «حجم تبادلات تجاری بین دو کشور تقریباً به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد و پکن بزرگترین بازار نفت عراق است.» در ادامه این بیانیه آمده است: «دو طرف در مورد راه‌های

آنها درباره تقویت همکاری در چارچوب طرح کمربند و جاده بحث و همچنین در مورد چشم‌انداز‌های همکاری در تعدادی از ابتکارات پیشنهادی چین در زمینه‌های حکومتداری، توسعه و امنیت، به گونه‌ای که به دستیابی به منافع مشترک هر دو کشور کمک کند، گفت‌و‌گو کردند.»

طبق این بیانیه، فواد حسین تأیید کرد که «ریاست عراق بر گروه ۷۷ و چین به فعال کردن مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد» و آمادگی عراق را برای همکاری با چین در مدیریت بحران ابراز کرد.

 او همچنین خاطرنشان کرد که «ریاست فعلی عراق بر اجلاس سران عرب به آن اجازه می‌دهد تا به تقویت گفت‌و‌گو و هماهنگی اعراب و چین کمک کند.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

