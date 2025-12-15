باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جدیدترین تصاویر از سقوط هواپیمای نظامی روسی

هواپیمای آنتونوف روسی قبل از سقوط روی هوا نصف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر جدید منتشر شده از سقوط هواپیمای نظامی روسی که اخیرا سقوط کرد، نشان می‌دهد این هواپیما قبل از برخورد با زمین از وسط دو نیم شده است.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
انفجار از داخل ،
