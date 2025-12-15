جدیدترین تصاویر از سقوط هواپیمای نظامی روسی

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0628\u0627 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0648\u0633\u0637 \u062f\u0648 \u0646\u06cc\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n