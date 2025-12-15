باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - مصطفی قدمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای مازندران گفت: مازندران از جمله استانهایی بوده که با وجود سه بندر اقتصادی از جمله بندر امیر آباد، بندر فریدونکنار و بندر نوشهر، جابجایی میلیونها گردشگر و مسافر و همچنین فرآوردههای دامی و گیاهی را بر عهده دارد که که بر اهمیت حوزه حمل و نقل این استان میافزاید.
او افزود: بخش حمل ونقل جادهای که ۹۰ درصد حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده میتواند در بسیاری از زمینههای اجتماعی و اقتصادی جوامع مؤثر بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی راتحت تأثیر قرار دهد.
معاون حمل و نقل استان همراهی بخش خصوصی را برای سرعت دادن به رفع مشکلات حوزه حمل و نقل ضروری دانست و از نمایندگان تشکلها و انجمنهای حملونقلی خواست تا انتقادهای خود را از این بخش برای بهبود وضعیت موجود ارایه بدهند.
او در ادامه به نقش تشکلهای صنفی در این حوزه اشاره و گفت: انجمنهای صنفی بر اساس وظایفی که بر عهده شان میباشد باید مسائل و مشکلات بخش و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و بطور منطقی تجزیه و تحلیل نموده و با راهکارهای مناسب عملی به دستگاههای مربوطه ارائه دهند و مسائل را حل و فصل نمایند.
معاون حمل و نقل استان بر تشکیل جلسات تخصصی برای برطرف کردن مشکلات صنعت حمل و نقل تاکید کرد و افزود: در جلسات تخصصی حتما از نظرات بخش خصوصی بهره گرفته میشود. آنچه که وظیفه ما در تهیه و تدوین آییننامهها، دستورالعملها و اخذ مصوبات در هیات دولت و حتی تهیه لوایحی برای رفع مشکلات صنعت حمل و نقل کشور در همراهی با مجلس، انجام میشود که در این راه انتظار داریم تا تشکلها نیز همراهی لازم را داشته باشند.
او گفت: کانون و انجمنهای صنفی باید بدنبال ساماندهی و ارتقاء باشند و به حدی از ترقی برسند که بیشتر مسائل و مشکلات رانندگان و شرکتها را به عهده گیرند و در پی اصلاح امور باشند.