مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان گفت: امسال ۷۰ اثر از استان آماده‌سازی و جهت بررسی و ثبت نهایی به دبیرخانه شورای ثبت کشور در تهران ارسال شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن‌پور؛ مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان امروز، با اشاره به ثبت اثار در فعرست آثار ملی کشور اظهار کرد: تاکنون ۲۷۹۵ اثر از استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با تفکیک این آثار افزود: این تعداد شامل ۷۵ اثر طبیعی، ۵۶ اثر منقول، ۲۴۹۰ اثر غیرمنقول و ۱۷۴ اثر ناملموس (معنوی) است که آثار معنوی به‌صورت مشترک با دیگر استان‌ها ثبت شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اقدامات سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جدید نیز حدود ۷۰ اثر از استان آماده‌سازی و جهت بررسی و ثبت نهایی به دبیرخانه شورای ثبت کشور در تهران ارسال شده‌اند.

حسن‌پور با بیان جایگاه ممتاز لرستان در این حوزه تصریح کرد: بر اساس این آمار، استان لرستان رتبه دوم کشور را در زمینه تعداد آثار ثبت‌شده ملی دارا است و در بین استان‌ها، مقام نخست را در تعداد ثبت آثار غیرمنقول به خود اختصاص داده است.

منبع: فارس

برچسب ها: لرستان ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
ثبت ملی ۶ میراث معنوی لرستان
دیوار هزار ساله ۱۲ برجی خرم‌آباد احیا می‌شود
نرم افزار «لرستان سفر» چندزبانه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای برگزار می‌شود
آخرین اخبار
انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای برگزار می‌شود
۷۰ اثر جدید لرستان در راه ثبت در فهرست ملی
رفع تصرف ۱۶۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در لرستان