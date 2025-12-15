باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن‌پور؛ مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان امروز، با اشاره به ثبت اثار در فعرست آثار ملی کشور اظهار کرد: تاکنون ۲۷۹۵ اثر از استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با تفکیک این آثار افزود: این تعداد شامل ۷۵ اثر طبیعی، ۵۶ اثر منقول، ۲۴۹۰ اثر غیرمنقول و ۱۷۴ اثر ناملموس (معنوی) است که آثار معنوی به‌صورت مشترک با دیگر استان‌ها ثبت شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اقدامات سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جدید نیز حدود ۷۰ اثر از استان آماده‌سازی و جهت بررسی و ثبت نهایی به دبیرخانه شورای ثبت کشور در تهران ارسال شده‌اند.

حسن‌پور با بیان جایگاه ممتاز لرستان در این حوزه تصریح کرد: بر اساس این آمار، استان لرستان رتبه دوم کشور را در زمینه تعداد آثار ثبت‌شده ملی دارا است و در بین استان‌ها، مقام نخست را در تعداد ثبت آثار غیرمنقول به خود اختصاص داده است.

منبع: فارس