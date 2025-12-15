باشگاه خبرنگاران جوان - حجت اله رضایی معاون سیاسی استاندار در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی فارس اظهار کرد: اگر چه هیچگاه نباید در برابر تغییر با تدبیر، ایستادگی کرد، اما در عین حال، مسائل اجتماعی نباید قربانی ملاحظات سیاسی شوند.
او ادامه داد: اگر تغییر همراه با تدبیر، اخلاقمداری و عقلانیت باشد، منشا خیر و برکت خواهد بود، اما اگر بدون تدبیر انجام شود، جامعه را دچار انحراف میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به ۱۰۰ تغییر مدیریتی این حوزه در فارس، گفت: یکی از نکات برجسته این تغییرات، بلوغ فکری و سیاسی مدیران است؛ مدیران میپذیرند که چرخش قدرت بدون کینهورزی ، انتقامجویی و مخالفتهای پرتنش انجام شود، در حالی که اگر ۱۰ سال پیش برای تغییر یک فرماندار اقدام میکردیم، با شلوغی و مخالفتهای گسترده روبهرو میشدیم، اما امروز این نگاه تغییر کرده است.
رضایی افزود: یک خدمتگزار باید هم آماده آمدن و هم آماده رفتن باشد؛ نباید با آمدن مغرور و با رفتن مایوس شویم و خوشبختانه این نگاه امروز در میان مدیران استان نهادینه شده است.
او بیان کرد: سوگند میخورم که با عینک سیاسی به مسائل اجتماعی نگاه نمیکنم، من معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی هستم.
رضایی حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلومترین بخش مدیریت کلان و میانی کشور دانست و گفت: از بودجهای که به این حوزه اختصاص داده میشود تا نیروی انسانی که در آن به کار میگیریم، همه نشاندهنده مظلومیت این بخش است، در حالی که بیشترین مسائل و مشکلات جامعه مربوط به حوزه اجتماعی است.
معاون استاندار فارس اظهار کرد: امیدواریم مدیرکل جدید بهزیستی استان با جدیت، صبر، حوصله، قدرت، تدبیر و هوشیاری در این مجموعه مدیریت کند.
او اظهار کرد: زمانی به عملکرد خود افتخار میکنیم که جامعه هدف بهزیستی توانمند شده باشد و ببینیم آسیبهای اجتماعی دیگر آنها را تهدید نمیکند؛ اگر پس از نظارت متوجه شویم که اهداف سازمانی محقق نشده، بدون تعارف با مدیر مجموعه عذرخواهی خواهیم کرد، زیرا ملاک انتخاب، تحقق ماموریتها و اهداف سازمانی است.
رضایی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در این مجموعه تاکید کرد و گفت: مدیرکل جدید بهزیستی حتما از توان و ظرفیت بانوان در سطوح معاونت استفاده کند و از مدیریت مردسالارانه فاصله بگیرد.
او اضافه کرد: امروز یکی از علل موفقیت و توسعه جوامع توسعهیافته، استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد است و هیچ دولتی به تنهایی نمیتواند از پس مشکلات و چالشهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی جامعه خود برآید.
رضایی گفت: حوزه اجتماعی دستوربردار نیست و جامعه مسیر طبیعی خود را طی میکند؛ اگر این حوزه، مدیریت و سازماندهی نشود، جامعه از نظم، هنجارها و ارزشها خارج خواهد شد، بنابراین لازم است مراقبت و توجه کافی صورت گیرد تا جامعه دچار مشکل نشود.
منبع: استانداری فارس