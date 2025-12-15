معاون سیاسی استاندار فارس حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش مدیریت کلان و میانی کشور دانست و گفت: از بودجه‌ای که به این حوزه اختصاص داده می‌شود تا نیروی انسانی همه نشان‌دهنده مظلومیت این بخش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت ‌اله رضایی معاون سیاسی استاندار در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی فارس اظهار کرد: اگر چه هیچگاه نباید در برابر تغییر با تدبیر، ایستادگی کرد، اما در عین حال، مسائل اجتماعی نباید قربانی ملاحظات سیاسی شوند.

او ادامه داد: اگر تغییر همراه با تدبیر، اخلاق‌مداری و عقلانیت باشد، منشا خیر و برکت خواهد بود، اما اگر بدون تدبیر انجام شود، جامعه را دچار انحراف می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به ۱۰۰ تغییر مدیریتی این حوزه در فارس، گفت: یکی از نکات برجسته این تغییرات، بلوغ فکری و سیاسی مدیران است؛ مدیران می‌پذیرند که چرخش قدرت بدون کینه‌ورزی ، انتقام‌جویی و مخالفت‌های پرتنش انجام شود، در حالی که اگر ۱۰ سال پیش برای تغییر یک فرماندار اقدام می‌کردیم، با شلوغی و مخالفت‌های گسترده روبه‌رو می‌شدیم، اما امروز این نگاه تغییر کرده است.

رضایی افزود: یک خدمتگزار باید هم آماده آمدن و هم آماده رفتن باشد؛ نباید با آمدن مغرور و با رفتن مایوس شویم و خوشبختانه این نگاه امروز در میان مدیران استان نهادینه شده است.

او بیان کرد: سوگند می‌خورم که با عینک سیاسی به مسائل اجتماعی نگاه نمی‌کنم، من معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی هستم.

رضایی حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش مدیریت کلان و میانی کشور دانست و گفت: از بودجه‌ای که به این حوزه اختصاص داده می‌شود تا نیروی انسانی که در آن به کار می‌گیریم، همه نشان‌دهنده مظلومیت این بخش است، در حالی که بیشترین مسائل و مشکلات جامعه مربوط به حوزه اجتماعی است.

معاون استاندار فارس اظهار کرد: امیدواریم مدیرکل جدید بهزیستی استان با جدیت، صبر، حوصله، قدرت، تدبیر و هوشیاری در این مجموعه مدیریت کند.

او اظهار کرد: زمانی به عملکرد خود افتخار می‌کنیم که جامعه هدف بهزیستی توانمند شده باشد و ببینیم آسیب‌های اجتماعی دیگر آنها را تهدید نمی‌کند؛ اگر پس از نظارت متوجه شویم که اهداف سازمانی محقق نشده، بدون تعارف با مدیر مجموعه عذرخواهی خواهیم کرد، زیرا ملاک انتخاب، تحقق ماموریت‌ها و اهداف سازمانی است.

رضایی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در این مجموعه تاکید کرد و گفت: مدیرکل جدید بهزیستی حتما از توان و ظرفیت بانوان در سطوح معاونت استفاده کند و از مدیریت مردسالارانه فاصله بگیرد.

او اضافه کرد: امروز یکی از علل موفقیت و توسعه جوامع توسعه‌یافته، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد است و هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند از پس مشکلات و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی جامعه خود برآید.

رضایی گفت: حوزه اجتماعی دستوربردار نیست و جامعه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند؛ اگر این حوزه، مدیریت و سازماندهی نشود، جامعه از نظم، هنجارها و ارزش‌ها خارج خواهد شد، بنابراین لازم است مراقبت و توجه کافی صورت گیرد تا جامعه دچار مشکل نشود.

منبع: استانداری فارس 

برچسب ها: معاون سیاسی ، استانداری فارس ، حوزه اجتماعی فرهنگی ، مظلوم ، بخش فرهنگی
خبرهای مرتبط
محبی‌پور:
حضور پناهندگان برای کشور حاوی دستاورد باشد
انتصاب معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سپیدان
استفاده از تفکرات انقلابی برای پایان دادن به مشکلات مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت مجازی برگزار می‌شوند
بارش برف و باران گسترده در محور‌های فارس/ هشدار مه‌گرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن
هشدار پلیس راه فارس در خصوص بارش برف و کولاک پیش رو/ رانندگان از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در فارس
تأکید آیت‌الله دژکام بر نقش قرآن در تربیت انسان و هدایت جامعه
آخرین اخبار
بارش برف و باران گسترده در محور‌های فارس/ هشدار مه‌گرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن
هشدار پلیس راه فارس در خصوص بارش برف و کولاک پیش رو/ رانندگان از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت مجازی برگزار می‌شوند
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در فارس
آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
تأکید آیت‌الله دژکام بر نقش قرآن در تربیت انسان و هدایت جامعه
از هشدار آب منطقه‌ای فارس تا آماده‌باش کامل برق منطقه‌ای فارس در برابر بارش‌های سیل‌آسا
نیاز فوری مترو شیراز به تأمین ناوگان جدید و همکاری با میراث فرهنگی
برخورد جدی با آبیاری مزارع با آب‌های آلوده در فارس
کشف و شناسایی ۴۵۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز دارایی فارس
مهارت‌محوری با تضمین اشتغال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
هشدار فوق‌العاده در فارس؛ بارش‌های سیل‌آسا تا ۲۳۰ میلی‌متر، استان در آماده‌باش کامل
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس