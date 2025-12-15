یک دادستان ویژه کره جنوبی گفت که یون سوک یول سعی کرده کره شمالی را به انجام اقدام نظامی تحریک کند تا اعلام حکومت نظامی خود در دسامبر ۲۰۲۴ را توجیه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک دادستان ویژه کره جنوبی روز دوشنبه گفت که یون سوک یول، رئیس جمهور سابق کره جنوبی سعی کرده کره شمالی را به انجام اقدام نظامی تحریک کند تا اعلام حکومت نظامی خود در دسامبر ۲۰۲۴ را توجیه کند و مخالفان سیاسی را از بین ببرد.

چو اون-سئوک، دادستان ویژه در یک جلسه توجیهی گفت که تیمش پس از شش ماه تحقیق، ۲۴ نفر از جمله یون و پنج عضو کابینه را به شورش متهم کرده است.

چو گفت: "ما از تجربه تاریخی به خوبی می‌دانیم که توجیه ارائه شده توسط صاحبان قدرت برای کودتا فقط یک ظاهرسازی است و تنها هدف آن انحصار و حفظ قدرت است. " چو گفت تیم او طرح پیچیده‌ای را که گفته می‌شود توسط یون و وزیر دفاعش، کیم یونگ هیون طراحی شده بود، تأیید کرده است که به اکتبر ۲۰۲۳ برمی‌گردد تا اختیارات پارلمان را به حالت تعلیق درآورده و آن را با یک نهاد قانونگذاری اضطراری جایگزین کند.

او گفت: "برای ایجاد توجیهی برای اعلام حکومت نظامی، آنها سعی کردند کره شمالی را به تجاوز مسلحانه ترغیب کنند، اما شکست خوردند زیرا کره شمالی به صورت نظامی پاسخ نداد. "

تیم دادستان ویژه پیش از این یون و فرماندهان نظامی او را به دستور عملیات مخفیانه پهپادی به شمال برای دامن زدن به تنش‌ها بین همسایگان متهم کرده بود.

چو گفت، متعاقباً یون توطئه کرد تا مخالفان سیاسی از جمله رهبر وقت حزب محافظه‌کار قدرت مردم خود را به عنوان نیرو‌های ضد دولتی معرفی کند و بدون هیچ توجیهی حکومت نظامی اعلام کرد.

چو یکی از سه دادستان ویژه‌ای بود که پس از انتخاب لی جائه میونگ به عنوان رئیس جمهور در انتخابات زودهنگام که پس از برکناری یون توسط دادگاه قانون اساسی در ماه آوریل برگزار شد، منصوب شدند. یون در حال حاضر به اتهام شورش محاکمه می‌شود که در صورت محکومیت، مجازات آن حبس ابد یا حتی اعدام است. وزرای سابق و دیگر مقامات او با اتهامات مختلفی ناشی از تلاش ناموفق برای برقراری حکومت نظامی رو‌به‌رو هستند.

پارلمان، که تحت کنترل حزب لیبرال دموکرات است، در ساعاتی پس از اعلام حکم یون در اواخر شب سوم دسامبر سال گذشته به ابطال حکم او رأی داد و بعداً او را به دلیل نقض وظایفش استیضاح کرد.

همسر او، کیم کئون هی، تحت تحقیقات ویژه دادستانی جداگانه‌ای به دلیل فساد ناشی از فعالیت‌های دوران و قبل از ریاست جمهوری یون قرار دارد.

پارک جی-یونگ، سخنگوی تیم دادستانی ویژه گفت که یون ممکن است تا حدی به دلیل فشار سیاسی بی‌وقفه ناشی از ادعا‌های رشوه‌خواری علیه همسرش مجبور به این اقدام شده باشد، اما هیچ مدرکی مبنی بر مظنون بودن کیم به دست داشتن در این توطئه وجود ندارد. پارک گفت، قرار بود رئیس اطلاعات رئیس جمهور برکنار شده، یک روز پس از صدور این فرمان به ایالات متحده سفر کند تا به طور پیشگیرانه اعتراضات واشنگتن را خفه کند. 

یون گفته است که اعلام حکومت نظامی در حوزه اختیارات او به عنوان رئیس جمهور بوده و او این کار را انجام داده تا زنگ خطر را در مورد سوءاستفاده احزاب مخالف از کنترل پارلمانی که کار دولت را فلج می‌کرد، به صدا درآورد. او گفت که با فرمان حکومت نظامی او هیچ آسیبی به کشور وارد نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره جنوبی ، کره شمالی
