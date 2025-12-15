مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز گفت: در پی صدور هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی استان فارس، به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان، تمامی بوستان‌های کوهستانی مجموعه ارتفاعات از امروز، دوشنبه ۲۴ آذرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیابانی، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، با اشاره به صدور هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی استان فارس و تأکید مدیریت بحران استانداری، از تعطیلی تمامی بوستان‌های کوهستانی مجموعه ارتفاعات شهرداری شیراز از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

او با بیان اینکه این تصمیم با هدف حفظ ایمنی شهروندان و در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید و ناپایداری‌های جوی اتخاذ شده است، افزود: در این مدت تردد شهروندان در بوستان‌های کوهستانی ممنوع خواهد بود.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز تصریح کرد: بر این اساس، بوستان‌های کوهستانی دراک، بام سبز شیراز، کوه نور و باباکوهی تا اعلام بعدی تعطیل هستند.

بیابانی از شهروندان خواست از حضور در ارتفاعات، مسیر‌های کوهستانی و فضا‌های مستعد خطر خودداری کرده و توصیه‌ها و هشدار‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: بازگشایی بوستان‌های کوهستانی پس از بهبود شرایط جوی و بر اساس نظر مدیریت بحران، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: تعطیلی ، بوستان ، بوستان کوهستانی دراک ، شیراز ، بارش باران
خبرهای مرتبط
بوستان‌های قزوین تا اطلاع بعدی تعطیل هستند
تدبیر مدیران شهری در تحول زیرساخت‌های بوستان کوهستانی دراک
آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ آکواریوم کلان‌شهر شیراز 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت مجازی برگزار می‌شوند
بارش برف و باران گسترده در محور‌های فارس/ هشدار مه‌گرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن
هشدار پلیس راه فارس در خصوص بارش برف و کولاک پیش رو/ رانندگان از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در فارس
تأکید آیت‌الله دژکام بر نقش قرآن در تربیت انسان و هدایت جامعه
آخرین اخبار
بارش برف و باران گسترده در محور‌های فارس/ هشدار مه‌گرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن
هشدار پلیس راه فارس در خصوص بارش برف و کولاک پیش رو/ رانندگان از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت مجازی برگزار می‌شوند
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در فارس
آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
تأکید آیت‌الله دژکام بر نقش قرآن در تربیت انسان و هدایت جامعه
از هشدار آب منطقه‌ای فارس تا آماده‌باش کامل برق منطقه‌ای فارس در برابر بارش‌های سیل‌آسا
نیاز فوری مترو شیراز به تأمین ناوگان جدید و همکاری با میراث فرهنگی
برخورد جدی با آبیاری مزارع با آب‌های آلوده در فارس
کشف و شناسایی ۴۵۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز دارایی فارس
مهارت‌محوری با تضمین اشتغال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
هشدار فوق‌العاده در فارس؛ بارش‌های سیل‌آسا تا ۲۳۰ میلی‌متر، استان در آماده‌باش کامل
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس