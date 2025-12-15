اجلاس اتحاد بولیواری برای مردم آمریکا لاتین (آلبا) دزدی دریایی یک نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اجلاس اتحادیه بولیواری برای آمریکا لاتین موسوم به آلبا در آخرین بیانیه خود، دزدی دریایی انجام شده توسط آمریکا علیه یک نفتکش ونزوئلایی که به طور غیرقانونی در دریای کارائیب مورد حمله قرار گرفته و توقیف شده بود را محکوم کرد.

این اجلاس همچنین هدف اعلام شده استراتژی امنیت ملی آمریکا، به ویژه تلاش آن برای تایید و اجرای دکترین منسوخ مونرو، که با اصول حاکمیت و عدالت بین‌المللی مغایرت دارد، را به شدت محکوم کرد.

در همین راستا، اجلاس آلبا به مردم ونزوئلا که مقاومت قابل توجهی از خود نشان می‌دهند و شجاعانه و آگاهانه از کرامت و حق تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کنند، درود فرستاد.

این اجلاس همچنین خواستار حذف کوبا از فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا شد و این نامگذاری‌ها را خودسرانه و نادرست دانست. همچنین بر لزوم پایان فوری هرگونه تهدید نظامی علیه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب تأکید کرد.

نشست آلبا تعهد خود را به دفاع از حقوق مهاجران بدون تبعیض مجدداً تأیید کرد و خواستار پایبندی به پروتکل‌های بازگشت ایمن و منظم شد.

منبع: المیادین