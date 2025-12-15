اجلاس اتحاد بولیواری برای مردم آمریکا لاتین (آلبا) دزدی دریایی یک نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اجلاس اتحادیه بولیواری برای آمریکا لاتین موسوم به آلبا در آخرین بیانیه خود، دزدی دریایی انجام شده توسط آمریکا علیه یک نفتکش ونزوئلایی که به طور غیرقانونی در دریای کارائیب مورد حمله قرار گرفته و توقیف شده بود را محکوم کرد.

این اجلاس همچنین هدف اعلام شده استراتژی امنیت ملی آمریکا، به ویژه تلاش آن برای تایید و اجرای دکترین منسوخ مونرو، که با اصول حاکمیت و عدالت بین‌المللی مغایرت دارد، را به شدت محکوم کرد.

در همین راستا، اجلاس آلبا به مردم ونزوئلا که مقاومت قابل توجهی از خود نشان می‌دهند و شجاعانه و آگاهانه از کرامت و حق تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کنند، درود فرستاد.

این اجلاس همچنین خواستار حذف کوبا از فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا شد و این نامگذاری‌ها را خودسرانه و نادرست دانست. همچنین بر لزوم پایان فوری هرگونه تهدید نظامی علیه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب تأکید کرد.

نشست آلبا تعهد خود را به دفاع از حقوق مهاجران بدون تبعیض مجدداً تأیید کرد و خواستار پایبندی به پروتکل‌های بازگشت ایمن و منظم شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، آمریکا لاتین
خبرهای مرتبط
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در دریای سیاه شد
ترینیداد و توباگو فرودگاه‌های خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد
رهبران اروپایی پیشنهاد «نیروی چندملیتی» برای صلح اوکراین را مطرح کردند
ایلان ماسک اولین فردی شد که ثروت خالصش به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
لاوروف: هدف آمریکا «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است
آخرین اخبار
ترینیداد و توباگو فرودگاه‌های خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد
رهبران اروپایی پیشنهاد «نیروی چندملیتی» برای صلح اوکراین را مطرح کردند
ایلان ماسک اولین فردی شد که ثروت خالصش به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید
اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در دریای سیاه شد
لاوروف: هدف آمریکا «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است
ونزوئلا: تحریم‌های اتحادیه اروپا «غیرقانونی» است
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
دیوان بین‌المللی کیفری درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات غزه را رد کرد
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
اوکراین مدعی شد برای سومین بار به تأسیسات نفتی روسیه در دریای خزر حمله کرده است
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
ارتش اسرائیل ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه کرانه باختری را تخریب می‌کند
اسرائیل یک ستاد نظامی جدید در قدس اشغالی تأسیس می‌کند
گسترش تحریم‌های اروپا علیه روسیه و بلاروس
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ونزوئلا را به مدت یک سال تمدید کرد
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های آمریکا و ونزوئلا
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
تائید حملات اسرائیل به اهداف غیرنظامی در لبنان
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند