مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است

یک عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: اِعمال مالیات بر معاملات دلالی نه‌تنها درآمد دولت را افزایش می‌دهد، بلکه موجب هدایت منابع مالی به سمت تولید و کاهش سهم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در خصوص لزوم اجرای قانون مالیات بر سوداگری، روشنگری در مورد آن و مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه و اثر منفی آن‌ها بر اقتصاد گفت: اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند بستری را برای مقابله با دلالی در کشور به وجود بیاورد. به این ترتیب، عدالت بیشتری در فضای کسب و کار در کشور اِعمال می‌شود. زیرا زمینه‌ای برای رقابت برابر در بازار به وجود می‌آید. 

پولادرگ ادامه داد: فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خودشان جلب می‌کنند. زیرا حاشیه سود بالایی دارند و معاف از مالیات هستند. اما وقتی از این اقدامات، مالیات اخذ می‌شود، زمینه برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود و تورم و نقدینگی در کشور ساماندهی می‌شوند. 

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: مالیات فقط به لحاظ افزایش درآمد‌های دولت اهمیت ندارد. از مالیات می‌توان به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر استفاده کرد. در همین راستا، اِعمال صحیح و دقیق قانون مالیات بر سوداگری اهمیت زیادی دارد. 

پولادرگ گفت: در کشور‌های مختلف، اِعمال مالیات بر سوداگری مدنظر قرار دارد و از آن به عنوان یک ابزار در راستای ساماندهی امور اقتصادی و سوق دادن منابع به سمت فعالیت‌های مولد استفاده می‌شود و در کشور ما نیز، به درستی قانون مالیات بر سوداگری مصوب شده است و اجرای آن می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

او ادامه داد: وظیفه حاکمیت این است که منافع عامه مردم را مدنظر داشته باشد و در راستای تحرک‌بخشی به اقتصاد ملی عمل کند. به این منظور، اجرای قانون مالیات بر سوداگری باید مدنظر باشد. 

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: خوب است در خصوص قانون مالیات بر سوداگری و جوانب آن روشنگری‌های لازم صورت بگیرد. به طور مثال؛ باید این آگاهی در مردم به وجود بیاید که قرار است از طریق این قانون با فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت مقابله شود و زندگی روزمره مردم مختل نمی‌شود.

پولادرگ در خصوص این شبهه که قرار است برای تمامی فعالیت‌های افراد مالیات اخذ شود و حتی دارایی مصرفی افراد از جمله طلا، منزل مسکونی و خودروی شخصی نیز، مشمول مالیات است، تصریح کرد: متأسفانه نفع برخی در این است که ساماندهی امور در زمینه مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه صورت نگیرد. به همین دلیل، شاهد مقاومت‌هایی در مقابل اجرای قانون و ایجاد شبهه‌های نادرست هستیم که حاکمیت باید در مقابل آن‌ها ایستادگی کند.

او ادامه داد: فعالیت‌های سوداگرانه اثرات مخربی برای اقتصاد دارند. این فعالیت‌ها بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جلب می‌کنند و زمینه‌ساز کمبود منابع برای بخش‌های تولید می‌شوند. از طرف دیگر، معاملات مکرر اثرگذاری بالایی در افزایش تورم دارند؛ بنابراین اجرای مالیات بر سوداگری علاوه بر کاهش جذابیت معاملات مکرر، منجر به جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود و در شرایطی که با کمبود منابع مالی و تورم در کشور مواجه هستیم، مقابله با اقدامات تورم‌زا اهمیت بالایی دارد و کمک زیادی به ساماندهی امور اقتصادی کشور می‌کند. 

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: استفاده از مالیات به عنوان یک عامل تنظیم‌گر در راستای ساماندهی امور اقتصادی و کمک به ایجاد فضای برابر برای رقابت در بازار در کشور‌های مختلف در دستور کار است و در کشور ما نیز، این روش می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد.

