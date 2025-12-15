باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران ساخت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برگزاری منظم این نمایشگاه طی سالهای اخیر نشان میدهد که یک حرکت مستمر و هدفمند برای خودکفایی کشور در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی شکل گرفته است. امسال نیز با وجود شرایط خاص کشور و پس از جنگ تحمیلی، این رویداد با کیفیت بالا و گستردگی قابل توجه برگزار شده است.
وی با اشاره به فلسفه برگزاری این نمایشگاه، افزود: هدف اصلی این رویداد، تأمین نیازهای کشور، کاهش خروج ارز و خودکفایی آزمایشگاههای داخلی است. امروز در همه حوزهها، از علوم پایه و مهندسی گرفته تا علوم انسانی، هنر و معماری، نیازمند آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی هستیم و تجهیز این زیرساختها نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تجهیزات ارائه شده در این نمایشگاه هر سال از نظر کیفیت و تنوع رشد قابل توجهی داشتهاند، تصریح کرد: آنچه امروز در این نمایشگاه مشاهده میشود، نشان دهنده حرکت کشور به سمت بینیازی از واردات و تقویت توان تولید داخلی است.
خسروپناه ضمن قدردانی از حمایتهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معاونت علمی با قدرت و جدیت از این حوزه حمایت کرده و زمینه خرید این تجهیزات را برای دانشگاهها فراهم آورده است. میتوان گفت نوعی حکمرانی علم و فناوری در معاونت علمی ریاستجمهوری شکل گرفته که شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسیر، اظهار کرد: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی داریم هر خلأ و نیازی را که در این حوزه وجود دارد، با همکاری دستگاههای مرتبط برطرف کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید بهطور جدی وارد میدان شود تا از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری شود. ادامه واردات این محصولات میتواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب زده و حتی منجر به ورشکستگی آنها شود.
خسروپناه خاطرنشان کرد: لازم است یک ارتباط حکمرانی منطقی و منسجم میان معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت صمت شکل بگیرد و تصمیمگیری درباره واردات یا عدم واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، بهویژه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، با محوریت معاونت علمی انجام شود.
منبع: ایسنا