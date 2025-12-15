رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، ناپایداری‌های جوی مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  آذر عسکرپور ـ حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۴ استان کرمان، امروز دوشنبه در نیمه جنوبی استان و از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، ناپایداری‌های جوی به صورت افزایش ابر، بارش باران، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف، بارش احتمالی تگرگ و رعد و برق در مناطق مستعد جنوبی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع پدیده مه پیش بینی می‌شود.


وی افزود: با توجه به حجم بارش‌ها و تداوم بارندگی، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها در بسیاری مناطق به ویژه نیمه غربی، جنوب و نواحی مرکزی استان مورد انتظار است. 


حبیبی تصریح کرد: همچنین طی این مدت در نوار شرقی وزش باد برخی ساعات باد شدید و گردوخاک و احتمال اختلال در تردد محور‌های مواصلاتی شرق استان منتهی به استان سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست و به لحاظ دمایی تا اوایل هفته آینده روند کاهش تدریجی دما تداوم خواهد داشت.


رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: فهرج طی ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و لاله زار با دمای ۷ درجه سانتیگراد زیر صفر خنک‌ترین نقاط استان کرمان به ثبت رسیده‌اند.


حبیبی حداقل دمای امروز شهر کرمان ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر اعلام کرد و بیان داشت: امروز دمای کرمان در گرم‌ترین ساعات خود به ۱۷ درجه می‌رسد.


وی بیشترین بارش‌های روز‌های اخیر را مربوط به شهر‌های جنوبی کرمان دانست و افزود: با وجود این بارش ها، هنوز به میزان مورد انتظار نرسیده‌ایم.

