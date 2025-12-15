گوگل اعلام کرده که چارلی کرک عنوان پرجستجوترین موضوع خبری را از آن خود کرده و ترکیب «Charlie Kirk assassination» (ترور چارلی کرک) در رتبه اول جست‌و‌جو‌های خبری سال قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گوگل فهرست «Year in Search ۲۰۲۵» را منتشر کرده که بیشترین عبارت‌های جست‌و‌جو شده در طول را مشخص می‌کند. طبق این گزارش، عبارت «Gemini» به‌عنوان پرجست و جوترین ترند سال گوگل در سراسر جهان شناخته شده است.

 پیش از اینکه به معرفی برترین‌های این فهرست بپردازیم باید به این نکته اشاره کرد که گزارش سالانه گوگل براساس جست‌و‌جو‌هایی تهیه می‌شود که در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته‌اند و محبوب‌ترین جست‌و‌جو‌های همیشگی را شامل نمی‌شود. گوگل تأکید کرده که این فهرست تصویر دقیق‌تری از مواردی است که در طول سال گذشته ذهن کاربران را در حوزه‌های فرهنگ عامه، سرگرمی، ترند‌های اینترنتی و رویداد‌های خبری درگیر کرده است.

در صدر این فهرست، عبارت «Gemini» که به چت‌بات هوش مصنوعی جمنای گوگل اشاره دارد قرار گرفته و پس از آن عبارت‌های «India vs England» (هند در مقابل انگلستان) و «Charlie Kirk» (چارلی کرک) بیشترین رشد را داشته‌اند. جالب اینکه تنها نام یک چت‌بات در این لیست دیده نمی‌شود؛ چراکه DeepSeek (هوش مصنوعی چینی) نیز در جایگاه هفتم ترند‌های سال ۲۰۲۵ قرار گرفته است.

در بخش مربوط به اخبار، گوگل اعلام کرده که چارلی کرک عنوان پرجست و جوترین موضوع خبری را از آن خود کرده و ترکیب «Charlie Kirk assassination» (ترور چارلی کرک) در رتبه اول جست‌و‌جو‌های خبری سال قرار گرفته است. در ادامه، «ایران» و «US Government Shutdown» (تعطیلی دولت آمریکا) به ترتیب دومین و سومین جست‌و‌جو‌های خبری ۲۰۲۵ بوده‌اند.

پربازدیدترین جست‌و‌جو در بخش فیلم

در حوزه سینما، عنوان «Anora» (برنده آخرین اسکار بهترین فیلم) پربازدیدترین جست‌و‌جو در بخش فیلم بوده و پس از آن «Superman» و «Minecraft Movie» در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان بازیگران نیز «مایکی مدیسن»، بازیگر فیلم Anora، عنوان بازیگر ترند اول را کسب کرده است.

در حوزه ورزش، عبارت «FIFA Club World Cup» (جام جهانی باشگاهی فیفا) بیشترین رشد را داشته و «Asia Cup» (جام آسیایی) و «ICC Champions Trophy» در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. محبوب‌ترین تیم ورزشی از نظر جست‌و‌جو‌ها پاری‌سن‌ژرمن فرانسه بوده و پس از آن بنفیکا و تورنتو بلوجیز جایگاه دوم و سوم را به دست آورده‌اند.

در بخش پادکست‌ها نیز «The Charlie Kirk Show» در صدر قرار گرفته و بعد از آن نام‌های «New Heights» و «This is Gavin Newsom» دیده می‌شود. در نهایت، در میان کتاب‌ها، «Regretting You» نوشته «کالین هوور» پربازدیدترین جست‌و‌جو بوده است.

منبع: دیجیاتو

برچسب ها: جستجوی گوگل ، گوگل
خبرهای مرتبط
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
۱۰ اشتباه رایج که برای محافظت از تلفن همراه خود باید از آنها اجتناب کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
با این حالی که شما جلو اینترنت میگیرین نمیذارین مردم بهره ببرین انگاریی گوگل مال باباتون
۰
۰
پاسخ دادن
حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت با تکیه بر آموزش دیجیتال
یک رژیم غذایی ساده و مؤثر برای احساس سیری پایدار و کاهش وزن سریع
هشدار‌ درباره طوفان‌های ژئومغناطیسی که می‌توانند در اواسط دسامبر به زمین برخورد کنند
کاپیتان ایران، مدال طلا را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد
پیوند مؤثر میان علم و صنعت ضرورتی راهبردی است
سرورهای شاد کافی نیست؛ وعده‌ها فقط در حد حرف باقی ماند
آخرین اخبار
سرورهای شاد کافی نیست؛ وعده‌ها فقط در حد حرف باقی ماند
حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت با تکیه بر آموزش دیجیتال
پیوند مؤثر میان علم و صنعت ضرورتی راهبردی است
کاپیتان ایران، مدال طلا را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد
یک رژیم غذایی ساده و مؤثر برای احساس سیری پایدار و کاهش وزن سریع
هشدار‌ درباره طوفان‌های ژئومغناطیسی که می‌توانند در اواسط دسامبر به زمین برخورد کنند
نسخه فضایی نرم افزار کسپرسکی برای حفاظت سایبری ماهواره توسعه می‌یابد
راهی برای کاهش ۵۸ درصدی خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی
کدام نان کمترین سبوس گیری را دارد؟
تعریف بیماری رماتیسم به زبان ساده + فیلم
کاظمی: کنکورزدگی چالش امروز نظام آموزشی کشور است
یلدای ۱۴۰۴ دو ثانیه طولانی‌تر/ مقارنه ماه با عطارد و خورشید
ایران در رتبه دوم جستجوی گوگل در سال ۲۰۲۵
خسروپناه: وزارت صمت برای جلوگیری از ورود کالا‌های دارای مشابه داخلی به میدان بیاید