باشگاه خبرنگاران جوان - گوگل فهرست «Year in Search ۲۰۲۵» را منتشر کرده که بیشترین عبارتهای جستوجو شده در طول را مشخص میکند. طبق این گزارش، عبارت «Gemini» بهعنوان پرجست و جوترین ترند سال گوگل در سراسر جهان شناخته شده است.
پیش از اینکه به معرفی برترینهای این فهرست بپردازیم باید به این نکته اشاره کرد که گزارش سالانه گوگل براساس جستوجوهایی تهیه میشود که در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشتهاند و محبوبترین جستوجوهای همیشگی را شامل نمیشود. گوگل تأکید کرده که این فهرست تصویر دقیقتری از مواردی است که در طول سال گذشته ذهن کاربران را در حوزههای فرهنگ عامه، سرگرمی، ترندهای اینترنتی و رویدادهای خبری درگیر کرده است.
در صدر این فهرست، عبارت «Gemini» که به چتبات هوش مصنوعی جمنای گوگل اشاره دارد قرار گرفته و پس از آن عبارتهای «India vs England» (هند در مقابل انگلستان) و «Charlie Kirk» (چارلی کرک) بیشترین رشد را داشتهاند. جالب اینکه تنها نام یک چتبات در این لیست دیده نمیشود؛ چراکه DeepSeek (هوش مصنوعی چینی) نیز در جایگاه هفتم ترندهای سال ۲۰۲۵ قرار گرفته است.
در بخش مربوط به اخبار، گوگل اعلام کرده که چارلی کرک عنوان پرجست و جوترین موضوع خبری را از آن خود کرده و ترکیب «Charlie Kirk assassination» (ترور چارلی کرک) در رتبه اول جستوجوهای خبری سال قرار گرفته است. در ادامه، «ایران» و «US Government Shutdown» (تعطیلی دولت آمریکا) به ترتیب دومین و سومین جستوجوهای خبری ۲۰۲۵ بودهاند.
پربازدیدترین جستوجو در بخش فیلم
در حوزه سینما، عنوان «Anora» (برنده آخرین اسکار بهترین فیلم) پربازدیدترین جستوجو در بخش فیلم بوده و پس از آن «Superman» و «Minecraft Movie» در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در میان بازیگران نیز «مایکی مدیسن»، بازیگر فیلم Anora، عنوان بازیگر ترند اول را کسب کرده است.
در حوزه ورزش، عبارت «FIFA Club World Cup» (جام جهانی باشگاهی فیفا) بیشترین رشد را داشته و «Asia Cup» (جام آسیایی) و «ICC Champions Trophy» در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. محبوبترین تیم ورزشی از نظر جستوجوها پاریسنژرمن فرانسه بوده و پس از آن بنفیکا و تورنتو بلوجیز جایگاه دوم و سوم را به دست آوردهاند.
در بخش پادکستها نیز «The Charlie Kirk Show» در صدر قرار گرفته و بعد از آن نامهای «New Heights» و «This is Gavin Newsom» دیده میشود. در نهایت، در میان کتابها، «Regretting You» نوشته «کالین هوور» پربازدیدترین جستوجو بوده است.
منبع: دیجیاتو