شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد

باشگاه خبرنگاران جوان - امید جابری، مدیر اداره مطالعات بحران شهرداری شیراز، با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی و پیشبینی بارش برف و کاهش محسوس دما اظهار داشت: در همین راستا، کارگروه تخصصی مقابله با پیامدهای ناشی از بارش برف با حضور نمایندگان بخشهای اجرایی و عملیاتی شهرداری تشکیل شد.
او افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، برنامهریزی دقیق برای نحوه استقرار نیروها، تجهیزات و ماشینآلات و همچنین ایجاد آمادگی لازم برای پاسخ سریع و مؤثر به پیامدهای احتمالی ناشی از بارش برف است تا از بروز اختلال در تردد و مشکلات برای شهروندان جلوگیری شود.
جابری با بیان اینکه سناریوهای مختلف بارش برف در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این کارگروه، نحوه بهرهگیری از ظرفیت نیروهای انسانی، تجهیزات خدمات شهری و ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین برای بازگشایی معابر، بهویژه در مسیرهای حساس و اولویتدار، پیشبینی و هماهنگیهای لازم انجام شد.
مدیر اداره مطالعات بحران شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: تأکید اصلی این کارگروه بر واکنش سریع، حضور بهموقع نیروها و مدیریت میدانی شرایط است تا پیامدهای ناشی از بارش برف به حداقل برسد و شهروندان با کمترین مشکل مواجه شوند.
او در پایان با تأکید بر همکاری شهروندان گفت: از مردم درخواست میشود ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از تردد غیرضروری در زمان بارش برف خودداری کرده و توصیههای ایمنی اعلامشده را جدی بگیرند تا مدیریت شرایط با آرامش و ایمنی بیشتری انجام شود.
منبع: شهرداری شیراز