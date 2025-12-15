وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد که تغییرات قانون ایمنی هوانوردی که اوایل این ماه تصویب شد به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت اتحاد کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که تغییرات قانون ایمنی هوانوردی که اوایل این ماه تصویب شد، به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد. این کمپین‌ها عمدتاً توسط سازمان‌های فعال کره جنوبی با ارسال بالن‌های حامل اعلامیه به آن سوی مرز انجام می‌شدند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، سخنگوی این وزارتخانه با ابراز امیدواری از اینکه مقررات جدید بتواند به بهبود روابط بین دو کره کمک کند، گفت: «آخرین اصلاحات در قانون انجام وظایف توسط افسران پلیس و قانون ایمنی هوانوردی، پخش اعلامیه‌های ضد کره شمالی را دشوار کرده و عملاً دوران کمپین‌های اعلامیه به سمت کره شمالی را به پایان رسانده است.»

برچسب ها: کره شمالی ، کره جنوبی
خبرهای مرتبط
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
اعتراض گسترده به دشواری کنکور کره جنوبی؛ طراح آزمون زبان انگلیسی استعفا کرد
دادستان کره جنوبی: رئیس جمهور سابق سعی در تحریک پیونگ یانگ به اقدام نظامی داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در دریای سیاه شد
ترینیداد و توباگو فرودگاه‌های خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد
رهبران اروپایی پیشنهاد «نیروی چندملیتی» برای صلح اوکراین را مطرح کردند
ایلان ماسک اولین فردی شد که ثروت خالصش به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
لاوروف: هدف آمریکا «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است
آخرین اخبار
ترینیداد و توباگو فرودگاه‌های خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد
رهبران اروپایی پیشنهاد «نیروی چندملیتی» برای صلح اوکراین را مطرح کردند
ایلان ماسک اولین فردی شد که ثروت خالصش به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید
اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در دریای سیاه شد
لاوروف: هدف آمریکا «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است
ونزوئلا: تحریم‌های اتحادیه اروپا «غیرقانونی» است
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
دیوان بین‌المللی کیفری درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات غزه را رد کرد
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
اوکراین مدعی شد برای سومین بار به تأسیسات نفتی روسیه در دریای خزر حمله کرده است
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
ارتش اسرائیل ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه کرانه باختری را تخریب می‌کند
اسرائیل یک ستاد نظامی جدید در قدس اشغالی تأسیس می‌کند
گسترش تحریم‌های اروپا علیه روسیه و بلاروس
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ونزوئلا را به مدت یک سال تمدید کرد
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های آمریکا و ونزوئلا
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
تائید حملات اسرائیل به اهداف غیرنظامی در لبنان
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند