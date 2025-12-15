باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت اتحاد کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که تغییرات قانون ایمنی هوانوردی که اوایل این ماه تصویب شد، به کمپینهای تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان میدهد. این کمپینها عمدتاً توسط سازمانهای فعال کره جنوبی با ارسال بالنهای حامل اعلامیه به آن سوی مرز انجام میشدند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، سخنگوی این وزارتخانه با ابراز امیدواری از اینکه مقررات جدید بتواند به بهبود روابط بین دو کره کمک کند، گفت: «آخرین اصلاحات در قانون انجام وظایف توسط افسران پلیس و قانون ایمنی هوانوردی، پخش اعلامیههای ضد کره شمالی را دشوار کرده و عملاً دوران کمپینهای اعلامیه به سمت کره شمالی را به پایان رسانده است.»