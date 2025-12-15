خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، سینما حقیقت

عکاس علیرضا اسماعیلی
تاریخ انتشار ۲۴ آذر ۱۴۰۴ ۱۲:۲۶
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است. آیین اختتامیه این جشنواره فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

۲۴ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶
برچسب ها: سینما ، جشنواره سینمایی ، سینما حقیقت
