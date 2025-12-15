معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران از تغییر ساعت کاری ادارات استان از اول دی‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران گفت: به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز کشور، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از ابتدای دی‌ماه تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر تعیین شده است.

او افزود: این تصمیم در راستای رعایت اصل صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های اداری اتخاذ شده و کلیه واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای آن هستند.

قاسمی طوسی گفت: ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست. همچنین ساعات موظفی کارکنان طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

او افزود: بانک‌های استان نیز براساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند داشت و در روز‌های پنجشنبه شعب کشیک خدمات ضروری بانکی را ارائه می‌دهند. دانش‌آموزان نیز طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نمی‌شود.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر الزامات مصرف انرژی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به جز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی را بر اساس ساعات اعلام‌شده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان‌های دولتی ممنوع است.

او افزود: مدیران دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای نظارت و برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند. همچنین تغییرات احتمالی در ساعات کاری با توجه به شرایط کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

