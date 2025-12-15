باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه الجزیره در یک مستند تحقیقی با عنوان «غنائم خروج» ابعاد گسترده تجهیزات نظامی آمریکا را که پس از خروج نیرو‌های این کشور در افغانستان باقی ماند و به دست طالبان افتاد، افشا کرد.

این مستند که جمعه شب از الجزیره پخش شد، نشان می‌دهد پس از خروج کامل نیرو‌های آمریکایی در ۳۱ اوت ۲۰۲۱، حجم بزرگی از سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی به غنیمت طالبان تبدیل شد؛ تجهیزاتی که پیش‌تر در اختیار ارتش افغانستان قرار داشت.

تنها چند ساعت پس از خروج آخرین سرباز آمریکایی، نیرو‌های ویژه واحد «بدر ۳۱۳» طالبان، مجهز به سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی به فرودگاه کابل حمله کردند. این در حالی بود که طالبان در کمتر از یک ماه کنترل شهر‌های اصلی افغانستان را به دست گرفته بودند.

در این فیلم، «جان کربی»، سخنگوی پیشین پنتاگون هرگونه رها کردن تجهیزات نظامی توسط نیرو‌های آمریکایی را رد می‌کند، اما گزارش بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان تأیید می‌کند وزارت دفاع آمریکا در گزارشی محرمانه به کنگره، ارزش تجهیزات باقی‌مانده را ۷.۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.

«جیسون دمپسی»، دستیار ویژه سابق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در افغانستان می‌گوید تجهیزاتی که به دست طالبان افتاد همان ادواتی بود که برای ارتش افغانستان تأمین شده بود. به گفته او، طالبان پیش از رسیدن به کابل بالگرد نداشتند، اما پس از فروپاشی ارتش افغانستان، بالگرد‌ها و سلاح‌های باقی‌مانده را تصرف کردند.

دمپسی این وضعیت را «مایه شرمساری» دانسته و تأکید کرده که آمریکا در ایجاد ارتشی توانمند در افغانستان شکست خورد.

«بلال کریمی» معاون سخنگوی پیشین دولت افغانستان تأیید می‌کند که اکنون سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی در کنترل طالبان است و می‌گوید این تجهیزات در اختیار وزارت دفاع، اطلاعات و کشور دولت کنونی افغانستان قرار دارد.

«قاری فصیح‌الدین فطرت»، رئیس ستاد ارتش افغانستان اعلام کرد نیرو‌های ناتو تلاش کردند بخشی از تجهیزات را از کار بیندازند، اما برخی سالم باقی ماند و اکنون طالبان در حال بازسازی و تعمیر تجهیزات آسیب‌دیده هستند.

گروه سازنده مستند توانسته وارد فرودگاه نظامی کابل شود و هواپیما‌ها و بالگرد‌های جنگی متعددی را ثبت کند که به گفته منابع محلی، شماری از آنها آماده عملیات هستند. تلاش برای تصویربرداری در پایگاه هوایی بگرام، یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های آمریکا، بی‌نتیجه ماند.

بر اساس گزارش‌های بازرس ویژه بازسازی افغانستان، طالبان بیش از ۹۰۰ خودروی زرهی، ۱۸۴۱۴ خودروی تاکتیکی چندمنظوره، ۲۳۸۲۵ خودروی هاموی، ۱۳۱ فروند هواپیما، حدود ۳۳ بالگرد بلک‌هاوک، ۵۶ هزار قبضه سلاح خودکار، صد‌ها تفنگ M۴ و M۱۶، ۱۷۴۰۰ دستگاه دید در شب و بیش از ۱۵۰ هزار تجهیز ارتباطی را به دست آورده‌اند.

سرهنگ «عباس دهوک»، مشاور نظامی سابق وزارت خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن نگران استفاده طالبان از این تجهیزات یا فروش آنها در بازار سیاه و انتقال به کشور‌هایی مانند ایران، روسیه و چین بوده است. او احتمال انتقال عمدی سلاح‌ها به طالبان را رد نکرد، اما آن را تأیید هم نکرد.

مستند همچنین به سرنوشت سربازان افغان می‌پردازد. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از نیرو‌های سابق ارتش افغانستان به کشور‌های همسایه از جمله ایران، پاکستان و تاجیکستان گریخته‌اند و برخی دیگر به طالبان یا گروه‌های مسلح دیگر پیوسته‌اند.

«شمس‌الدین امرخی»، افسر سابق نیرو‌های ویژه افغانستان می‌گوید شماری از سربازان پس از سقوط دولت برای کار به ایران رفته و برخی از آنها برای کسب درآمد به جنگ اوکراین در کنار روسیه پیوسته‌اند. به گفته او، حدود ۳۰۰ افغان در این جنگ مشارکت داشته‌اند.

در مقابل، «بلال کریمی» تأکید می‌کند که طالبان عفو عمومی اعلام کرده و ده‌ها هزار نفر از کارکنان دولت پیشین همچنان در افغانستان زندگی می‌کنند و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نهاد‌های دولتی مشغول به کار هستند.

منبع: الجزیره