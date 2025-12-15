باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری امروز -دوشنبه ۲۴ آذرماه- در همایش عدالت در کیفیت آموزشی با اشاره به نگاههای گذشته در حوزه آموزش اظهار داشت: اعتقاد همه روسای جمهور این بوده که ما مدرسه کپری نداشته باشیم و امکانات بیشتری در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، اما برخی نظامها بر این باور بودند که نابرابری میتواند زمینه کارایی را فراهم کند. این در حالی است که آمارها نشان میدهد در دهههای ۶۰ و ۷۰ سهم مشخصی در نظام رسمی و عمومی کشور وجود داشت که بهتدریج کاهش یافت و امروز نظام آموزشی ما مسئله ثروتمندان و طبقات بالای جامعه نیست.
وی ادامه داد: کاهش حضور طبقه متوسط در آموزش رسمی یکی از پیامدهای نابرابری شدید، بهخصوص در حوزه آموزش و سلامت است. ما معتقدیم از طریق برابری میتوان نظامهای کارآ و کارآمد ایجاد کرد. بهترین نظام سلامت دنیا متعلق به کشوری مانند فرانسه است که با حدود ۹ هزار دلار هزینه، رتبه نخست جهان را دارد، در حالی که آمریکا با هزینه ۱۴ هزار دلار چنین جایگاهی ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح ارتباط مأموریتهای این وزارتخانه با عدالت آموزشی گفت: یک رویکرد این است که نظام آموزشی فقط برای دانشآموزان کنکوری، المپیادی یا کسانی که امکان داشتن معلم خصوصی دارند، طراحی شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده سیستمهایی که فقط برای نخبگان ساخته شده، باعث میشوند عموم دانشآموزان نتوانند حتی با کتابهای درسی ارتباط مؤثر برقرار کنند؛ بهویژه دانشآموزانی که والدین کمسواد دارند و امکان آموزش خصوصی برایشان فراهم نیست.
میدری افزود: نتیجه این وضعیت را در ایران نیز مشاهده کردهایم؛ آزمونها نشان میدهد دانشآموز پایه پنجم در حد پایه دوم است، در حالی که همزمان در المپیادها شاهد درخشش هستیم. درخشان بودن در المپیاد اتفاق مثبتی است، اما سؤال اصلی این است که سطح سواد عمومی جامعه کجاست؟ و چرا افت تحصیلی در مقاطع بالاتر از ابتدایی بهطور وحشتناکی افزایش پیدا میکند؟
وی با اشاره به ارائههایی درباره بیعدالتی در محتوای آموزشی کشور اضافه کرد: یکی از همکاران وزارتخانه در این زمینه ارائهای داشت که نشان میدهد ایران نیز در حوزه محتوای آموزشی با بیعدالتی مواجه است که در اینجا به جزئیات آن نمیپردازم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: آنچه ما در وزارت تعاون دنبال میکنیم، بهرهگیری از تجربه نظامهای آموزشی دیگر کشورهاست؛ بهگونهای که حتی در کشورهای اروپایی ۷۰ تا ۸۰ درصد دانشآموزان به سمت آموزشهای مهارتی هدایت میشوند. در همین راستا، با وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای همکاری بسیار نزدیکی در دولت چهاردهم شکل گرفته و به دنبال تحول در نظام مهارتآموزی کشور هستیم.
میدری استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را محور این تحول دانست و توضیح داد: طرحهایی مانند «همنوا» در آموزش و پرورش اجرا شده که در آن دانشآموزان دو یا سه روز در هفته به مراکز فنی و حرفهای اعزام میشوند و آموزش میبینند. اکنون ۷۰۰ مرکز مهارتآموزی در اختیار داریم که در تعامل با آموزش و پرورش قرار گرفته و این یک همافزایی مهم است.
وی از تحول در تدوین محتوای آموزشی خبر داد و افزود: سرفصلها و محتوای درسی با مشارکت انجمنهای تخصصی در حال بازنگری است. انجمنهای مختلفی در این حوزه پیشتاز بودهاند و با سایر انجمنها و شرکتها نیز در حال گفتوگو هستیم. این رویکرد کمک میکند از مربیان توانمند صنعتی استفاده شود.
میدری با اشاره به اجرای یک طرح عملی در شاهرود گفت: هفته گذشته در این شهر، ۴۰ نفر از دانشآموزان در سه رشته، سه روز در هفته به یکی از پیشرفتهترین کارخانههای ایران اعزام شدند و دورههای عملی خود را در همان محیط صنعتی گذراندند. این طرح در حال گسترش است و پیشبینی میشود تعداد بیشتری از دانشآموزان تحت پوشش قرار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: عدالت آموزشی از ایده عدالت اجتماعی جدا نیست. هرچند شرایط سخت است، اما همین شرایط میتواند زمینهساز تحولات بنیادین در آموزش و پرورش شود. در چنین دورههایی باید بتوان حداقلهای آموزشی را برای جامعه تضمین کرد. تحقق عدالت در نظام محتوای آموزشی، در کنار سایر مسائل نیازمند منابع و تصمیمگیریهای درست است؛ چرا که وقتی تأمین منابع با فشارهای غیرکارشناسی و سیاسی همراه شود، امکان تحول واقعی از بین میرود.
