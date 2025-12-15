باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - نصرالله عبداللهی کارشناس فوتبال در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره قرعه تیم ملی ایران در جام جهانی اظهار داشت: تیم ملی گروه خود را شناخت و سه بازی مهم و دشوار پیش‌روی ماست. باید با قدرت مقابل هر سه حریف ظاهر شویم تا بتوانیم نمایش قابل قبولی ارائه دهیم و در صورت امکان به مرحله بعد صعود کنیم.

او با انتقاد از کسانی که گروه ایران را آسان می‌دانند، افزود:گروه ایران هم مانند سایر گروه‌ها سخت است و این تصور غلط که تیم ملی از مرحله اول به راحتی عبور خواهد کرد، انتظارات را بالا برده و کار برای بازیکنان دشوار می‌شود. هیچ تیمی به جام جهانی نمی‌آید تا به راحتی شکست بخورد؛ همه تیم‌ها با برنامه‌ریزی و آمادگی کامل پا به میدان می‌گذارند، بنابراین تمام دیدار‌ها سخت است و باید برای پیروزی جنگید.

عبداللهی موفقیت تیم ملی را منوط به سه عامل دانست و گفت: اول، برنامه‌ریزی دقیق و اصولی برای تمام لحظات است. دوم، برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های قدرتمند برای محک جدی تیم ملی و سوم، برطرف کردن نقاط ضعف تیم.

وی ادامه داد: آینده فوتبال ایران در دست جوانان است. تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه در جام جهانی حاضر خواهد شد. کادر فنی باید به جوانان اعتماد کند، زیرا فوتبال ایران در آینده متعلق به آنها خواهد بود. جوانان با انگیزه ما تلاش زیادی برای حضور در جام جهانی دارند و من اعتقاد دارم می‌توانند موفق باشند.

این کارشناس فوتبال در پاسخ به این سؤال که آیا تیم ملی می‌تواند به مرحله بعد صعود کند یا خیر، تصریح کرد: تیم ملی بازی‌های سختی دارد، اما با همدلی، انسجام و بازی منطقی و کسب چهار امتیاز می‌توانیم به مرحله بعد صعود کنیم. کار دشوار است، اما نباید ناامید شد.