باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز دوشنبه - ۲۴ آذر - در بیست و ششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: سازمان آموزشی، علنی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو) برای ثبت آثار ملموس و ناملموس کشورها به دنبال ایجاد وفاق و وحدت است و از مناقشه پزهیز می کند.



وی افزود: کاریزمای ثبت تشخص است و سازمان یونسکو استقبال می کند مشروط به اینکه تعارض منافع وجود نداشته باشد.



صالحی امیری با بیان اینکه تفکر مردم درباره اینکه هر چه اثر وجود دارد باید در یونسکو به نام ایران ثبت شود، باید تغییر کند، تاکید کرد: برخی مناسبت ها و آثار، مشترک هستند و با توافق کشورها با یکدیگر به صورت مشترک ثبت می شود؛ مثلا ایران به عنوان داشتن ریشه در برگزاری مراسم نوروز این مناسبت را توانست به صورت مشترک ۱۲ کشور حوزه نوروز ثبت کند.، چرا باید در این خصوص مناقشه کنیم.



وزیر میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی تاکید کرد: ما ریشه های مشترک داریم اما ریشه های نظامی حکمرانی مشترک نداریم. ثبت اثر ناملموس توسط یک کشور به معنای نفی یک کشور دیگر نیست.، باید از ثبت آثار همسایگان اظهار خوشحالی کنیم.



وی گفت: ۵۰۰ هزار یعنی سه چهارم آثار خطی ایران در خارج از ایران است. باید از این موضوع خوشحال باشیم که آثار فارسی در دنیا وجود دارد. ارزش های فرهنگی ملت هاست و ربطی به ارزش های سیاسی ندارد.

صالحی امیری: رویکرد ما عبور از گفت‌وگو و همکاری راهبردی با کشورهاست

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح نتایج سفرهای داخلی و خارجی هفته‌های اخیر خود، از تقویت همکاری‌های ایران با چین و یونان در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: رویکرد ما عبور از گفت‌وگو و ورود به همکاری راهبردی است‌.

سید رضا صالحی امیری اظهار داشت: سفری به چین داشتم، دو سفر داخلی انجام شد و همچنین یک سفر به آتن صورت گرفت که هر یک دستاوردهای خوبی را به‌دنبال داشت.

چین در حال تبدیل‌شدن به قدرت اول جهان است

وی با اشاره به مشاهدات خود از روند توسعه در چین افزود: چینی‌ها در حوزه‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌های جدی و بلندمدت برای توسعه دارند؛ این در حالی است که سه یا چهار دهه قبل چهره چین به‌گونه‌ای دیگر بود، اما امروز چین در حال تبدیل‌شدن به قدرت اول جهان است و حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیشی گرفته است.

صالحی امیری با بیان اینکه چین در بخش‌های متعددی از جمله شهرسازی مدرن، تولید خودروهای برقی و فناوری‌های نوین پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، گفت: در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی گفت‌وگوهای خوبی با مسئولان چینی انجام شد. چینی‌ها ۱۶۰ میلیون گردشگر داخلی دارند و حدود ۲۰ میلیون گردشگر آن‌ها به کشورهای همسایه سفر می‌کنند.

نمایشگاه صنایع‌دستی و فرش دستباف ایران در چین برگزار می‌شود

وی ادامه داد: علاوه بر حوزه گردشگری، با توجه به برخورداری چین از فناوری‌های پیشرفته، امکان همکاری در حوزه کاوش‌های باستان‌شناسی و مرمت آثار تاریخی نیز وجود دارد. در هر سه حوزه ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توان با چین همکاری داشت و در همین راستا توافق شد نمایشگاه صنایع‌دستی و فرش دستباف ایران در چین برگزار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت عبور از تعاملات صرفا پایتخت‌محور تصریح کرد: باید از سطح پکن عبور کرده و وارد همکاری‌های واقعی و تجاری شویم. استان‌های چین دارای اختیارات کامل هستند و استانداران ما، از جمله استاندار بوشهر، می‌توانند با مقامات استانی چین گفت‌وگو و رایزنی مستقیم داشته باشند.

سفر اینفلوئنسرهای ایران و یونان با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری

صالحی امیری گفت: در سفر به یونان نیز گفت‌وگوهای بسیار خوبی با مسئولان این کشور انجام شد. دولت یونان به‌صورت رسمی اعلام کرد که آمادگی همکاری با ایران را دارد و توافق‌های مناسبی در زمینه برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و همچنین سفر اینفلوئنسرهای دو کشور با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری حاصل شد.

وی افزود: بندر سیراف دارای قابلیت ثبت‌جهانی است و استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برخوردار است. انتظار می‌رود در حوزه گردشگری دریایی برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد؛ چراکه این حوزه هم مورد علاقه مردم است و هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و می‌تواند ایران را به یکی از کشورهای اثرگذار در اقتصاد دریامحور تبدیل کند.

سیراف، مولفه‌های ثبت جهانی را دارد

استاندار بوشهر نیز در این نشست، بندر تاریخی سیراف را واجد تمامی مؤلفه‌ها و الزامات ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو دانست و گفت: در کنار ظرفیت‌های تاریخی، موسیقی فاخر بوشهر و اقتصاد دریامحور، پیشران‌های جدی توسعه گردشگری استان به‌شمار می آید.



ارسلان زارع در این نشست با اشاره به پیشینه تمدنی استان بوشهر افزود: استان بوشهر از کهن‌ترین پهنه‌های تاریخی کشور است و بندر تاریخی سیراف، به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین کانون‌های تمدنی جنوب ایران، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای ثبت جهانی برخوردار است.



او با بیان اینکه یافته‌های حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی در استان بوشهر گواهی روشن بر غنای تاریخی این منطقه است، افزود: آثار موجود در موزه‌های استان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از میراث تاریخی بوشهر به دوران ساسانی بازمی‌گردد و این موضوع جایگاه ممتاز استان را در تاریخ تمدن ایران برجسته می‌سازد.



وی با قدردانی از نگاه متوازن وزارت میراث‌فرهنگی به سه حوزه مأموریتی خود در استان تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات مؤثر و رو به جلویی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوشهر انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بیش از ۱۲۰۰ اثر تاریخی در استان به ثبت رسیده و شورای راهبردی میراث‌فرهنگی نیز به‌صورت فعال در استان شکل گرفته است. همچنین در مسیر صیانت از آثار تاریخی، از ظرفیت‌های ارزشمند مردمی بهره‌گیری می‌شود.



زارع با اشاره ویژه به بندر تاریخی سیراف خاطرنشان کرد: سیراف یکی از سرمایه‌های راهبردی میراث‌فرهنگی کشور است و اقدامات مناسبی برای معرفی و شناسایی این بندر تاریخی صورت گرفته است. اعتقاد راسخ دارم که سیراف واجد تمامی قابلیت‌ها و استانداردهای لازم برای ثبت جهانی است و در این مسیر، تشکیل یک کمیته تخصصی می‌تواند فرآیند جهانی‌شدن این بندر را تسهیل کند.



زارع با تبیین ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان بوشهر گفت: بوشهر یکی از کانون‌های مهم گردشگری دریایی کشور به‌شمار می‌رود و این مزیت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند. افزون بر این، نخلستان‌های گسترده استان نیز به‌عنوان جاذبه‌ای منحصربه‌فرد در کنار نقش‌آفرینی اقتصادی، ظرفیت بالایی در گردشگری کشاورزی دارند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد صادرات خرمای کشور از استان بوشهر انجام می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر مؤلفه‌های فرهنگی استان افزود: موسیقی فاخر و هویت‌مند بوشهر یکی دیگر از ظرفیت‌های ممتاز این استان است که می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه مستقل گردشگری مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری سالانه رویداد روز ملی خلیج‌فارس در بوشهر، نقش مؤثری در افزایش سفر گردشگران و تقویت دیپلماسی فرهنگی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد کلان اقتصاد دریامحور اظهار کرد: اقتصاد دریامحور که مورد تأکید و تصریح مقام معظم رهبری است، در استان بوشهر از ظرفیت‌های راهبردی و بالفعل برخوردار است و توجه هدفمند به این مزیت می‌تواند ضمن رونق‌بخشی به اقتصاد منطقه، زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و افزایش جذب گردشگر شود.

منبع: ایرنا