مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اعلام فعالیت سامانه بارشی گسترده و پرخطر از سه‌شنبه ۲۵ آذر تا جمعه ۲۸ آذر، از احتمال بارش‌های بی‌سابقه تا ۲۳۰ میلی‌متر در برخی شهرستان‌های جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا غلامی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی گسترده و پرخطر در سراسر استان از سه‌شنبه ۲۵ آذر تا جمعه ۲۸ آذر گفت: این سامانه به ویژه در برخی شهرستان‌های جنوبی استان با بارش‌های بسیار سنگین تا ۲۳۰ میلیمتر همراه خواهد بود.

او افزود: سامانه بارشی مذکور مخاطرات متعددی از جمله بارش شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ، مه‌گرفتگی و بارش برف، به‌ویژه در نیمه شمالی و برخی مناطق مرکزی استان را در پی خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس   ادامه داد: در همین راستا، جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور تمامی دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها برای مواجهه با شرایط احتمالی مشخص شده است.

او اظهار کرد: به‌منظور آمادگی کامل، مرخصی تمامی مدیران و مسئولان استان نیز لغو شده و همه دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اشاره به شدت بارش‌ها در برخی مناطق گفت: در آن دسته از شهرستان‌هایی که پیش بینی شدت بسیار بالای بارندگی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس  شده، شرایط اضطراری اعلام کرده‌ایم.

غلامی، از شهروندان خواست با توجه به شرایط پیش رو، از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و در صورت امکان، سفر‌های خود را به زمان دیگری موکول کنند.

منبع: ایرنا

