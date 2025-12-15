باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شبکه تلویزیونی دولتی ۲ M مراکش روز دوشنبه گزارش داد که حداقل ۳۷ نفر در سیل ناگهانی ناشی از بارانهای سیلآسا در روز یکشنبه در استان ساحلی اطلسی مراکش، در ۳۳۰ کیلومتری (۲۰۵ مایلی) جنوب رباط، پایتخت کشته شدند.
این شبکه به نقل از مقامات محلی افزود که چهارده نفر پس از سیل تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتهاند.
این شبکه گزارش داد که یک ساعت باران شدید برای جاری شدن سیل در خانهها و مغازهها در شهر قدیمی صافی کافی بود، ماشینها را با خود برد و بسیاری از جادهها را در مناطق اطراف مسدود کرد، در حالی که تلاشهای امداد و نجات ادامه داشت.
مراکش پس از هفت سال خشکسالی که برخی از مخازن اصلی آب خود را خالی کرد، شاهد بارش شدید باران و برف در کوههای اطلس است.
منبع: رویترز