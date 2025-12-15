امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۷ میلیون تومان
ربع سکه ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۱۸ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان

 

