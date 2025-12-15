باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۷ میلیون تومان
|ربع سکه
|۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۱۸ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان