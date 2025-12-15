رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تمامی نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و خرید‌ها انجام گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛- صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد: در نشست ستاد تنظیم بازار که در حضور معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نتیجه پیگیری‌های مستمری که در زمینه رفع مشکل کمبود نهاده‌های دامی داشتیم را دریافت کردیم.

حسن زاده در توضیح بیشتر، بیان داشت: بر اساس اعلام دکتر نوری، همه نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و خریدها انجام گرفته و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهاده‌ها استفاده می‌شود.

رییس اتاق ایران افزود: در گفتگویی که با وزیر محترم جهادکشاورزی داشتیم، ایشان اعلام کرد که تحویل به‌روز نهاده‌های دامی برای تمامی تولیدکنندگان و مرغداری‌ها و دامداری‌های سراسر کشور، از روز شنبه 22 آذر ماه آغاز شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: وزیر جهادکشاورزی یادآور شد که تلاش می‌کنند تا هیچ واحدی در کشور کمبودی از این بابت نداشته باشد. همچنین برای نیازهای آتی واحدهای تولیدی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل تامین نهاده‌های دامی، شاهد تعدیل قیمت‌ها در بازار باشیم.

برچسب ها: تجارت ، نهاده های دامی
