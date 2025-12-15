باشگاه خبرنگاران جوان - بهاره بزرگمهر، رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرارداد‌های وزارت راه و شهرسازی امروز (دوشنبه ۲۴ آذر ماه) در جلسه بررسی تملک اراضی و طرح توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت با اشاره به بررسی‌های انجام شده در حوزه توسعه فرودگاه‌های کشور گفت: فرودگاه رشت به عنوان اولویت نخست توسعه در میان فرودگاه‌های کشور تعیین شده است.

او با تأکید بر اهمیت راهبردی فرودگاه سردار جنگل رشت در شبکه حمل‌ونقل هوایی شمال کشور افزود: موضوع توسعه این فرودگاه برای رسیدگی ویژه به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی رشت وارد فاز اجرایی می‌شود

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان هم در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرودگاه بین‌المللی رشت گفت: پیش از بروز برخی بحران‌های منطقه‌ای، این فرودگاه هفته‌ای حدود ۲۵۰ پرواز را پوشش می‌داد که بخش قابل توجهی از آن پرواز‌های خارجی بود و این موضوع نشان‌دهنده قابلیت بالای فرودگاه در حوزه جابه‌جایی مسافر و حمل‌ونقل هوایی است.

او با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی فرودگاه رشت امکان انجام پرواز‌های با ظرفیت کامل را فراهم کرده است، افزود: این فرودگاه می‌تواند به عنوان محور اصلی پرواز‌های خارجی و ترانزیتی برای استان‌های همجوار از جمله اردبیل، غرب مازندران و قزوین ایفای نقش کند.

استاندار گیلان از برنامه‌ریزی برای ازسرگیری پرواز‌های خارجی خبر داد و تصریح کرد: توسعه و راه‌اندازی مجدد این پرواز‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و تقویت ارتباطات منطقه‌ای خواهد داشت.

حق‌شناس همچنین با اشاره به ارتباط توسعه فرودگاه رشت با پروژه‌های کلان ملی گفت: کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب از اولویت‌های راهبردی کشور است و تکمیل و اتصال پروژه ریلی رشت ـ آستارا، ظرفیت جابه‌جایی قابل توجه بار و توسعه ترانزیت را فراهم خواهد کرد.

او افزایش طول باند فرودگاه و احداث باند دوم را از نیاز‌های آینده استان دانست و افزود: پیگیری تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فرودگاه با رعایت حقوق مردم و جلب رضایت مالکان در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان