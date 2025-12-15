باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، ادعا کرد که آژانس به طور منظم با ایران گفت‌و‌گو می‌کند، اما سطح همکاری‌ها همچنان محدود است.

گروسی در مصاحبه با خبرگزاری روسی «نووستی» مدعی شد: «ما گفت‌و‌گو با ایران را آغاز کرده‌ایم و من در تماس بسیار منظمی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و سایر مقامات هستم، با این حال، سطح همکاری محدود باقی مانده است؛ این وضعیت فعلی است.»

پیش از این هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۰ نوامبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواست بدون تاخیر، آژانس را در مورد وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و سایت‌های هسته‌ای که هدف رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته‌اند، مطلع کند. از سوی دیگر، رضا نجفی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، قطعنامه جدید آژانس را غیرسازنده و سیاسی قلمداد کرد.

ایران رسما در ۲۰ نوامبر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که اجرای «توافقنامه قاهره» که در سپتامبر با آژانس منعقد شده بود، به پایان رسیده است. این توافق چارچوب تعامل بین ایران و سازمان بین‌المللی را با در نظر گرفتن حملاتی که تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بودند، مشخص می‌کرد.

این تصمیم ایران با فعال‌سازی مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مرتبط است. در همین حال، تهران به آمادگی خود برای بررسی پیشنهاد‌هایی برای توافق جدید با آژانس اشاره کرده است، به شرطی که شورای عالی امنیت ملی ایران، فرمول تعامل با آژانس را مشخص کند.

منبع: آر تی