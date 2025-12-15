باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم خود را برای تمدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا به مدت یک سال دیگر تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ اعلام کرد.

این شورا در بیانیه‌ای مدعی شد: «این تصمیم با توجه به اقدامات مداومی که دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و همچنین نقض مداوم حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان دموکراتیک، از جمله در رابطه با عملکرد و تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ گرفته شده است.»

علاوه بر این، ۶۹ نفر در حال حاضر تحریم شده و در معرض انسداد دارایی، ممنوعیت تأمین بودجه و ممنوعیت سفر در اتحادیه اروپا قرار دارند.

منبع: رویترز