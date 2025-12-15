شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکل سامانه مبادله طلا و ارز برای ورود به سیستم سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه حال متقاضیان سامانه مرکز مبادله ارز و طلا و امکان خرید ارز و شمش طلا را برای متقاضیان فراهم کرد تا آنها با سهولت بتوانند معاملات خود را انجام دهند. این مرکز با هدف شفافسازی معاملات، کاهش نوسانات قیمتی و ایجاد بستری امن برای خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها تأسیس شد.
اما مدتی است که سامانه مبادله طلا و ارز با اختلال مواجه شده و کاربران را با مشکلاتی مواجه کرده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
مشکل سامانه مبادله طلا و ارز برای ورود به سیستم در زمان واریز وجه که کد امنیتی را نمیآورد. لطفا پیگیری کنید.
