دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و استقلال در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران با تساوی یک بر خاتمه پیدا کرد تا همچنان سریال تساوی‌های آبی‌های پایتخت ادامه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال خیبر و استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت احمد محمدی در ورزشگاه تختی خرم آباد رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، عارف قزل

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، عارف غلامی، رامین رضائیان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و اسماعیل قلی زاده

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: اسماعیل قلی‌زاده از سمت چپ حرکتی را به سمت دروازه خیبر انجام داد که توسط مدافع این تیم سرنگون شد و داور برای استقلال پنالتی گرفت که یاسر آسانی موفق شد توپ را تبدیل به گل کند.

دقیقه۱۲: بازیکنان خیبر توسط مهرداد قنبری موقعیت داشتند که آدان دروازه بان استقلال توپ را دور کرد.

دقیقه ۲۶: اسماعیل قلی‌زاده روی علی شجاعی در محوطه جریمه استقلال خطا کرد که داور به سود خیبری‌ها پنالتی گرفت و مهرداد قنبری موفق شد گل تساوی را برای میزبان به ثمر برساند.

دقیقه ۳۲: مهرداد قنبری اقدام به شوت زنی کرد که آنتونیو آدان آن را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲+۴۵: خیبر موفق شد توسط عارف غزل گلزنی کند، اما داور پس از بازبینی صحنه آن را مردود اعلام کرد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم از ساعت ۱۷:۲۹ آغاز شد.

دقیقه ۴۷: ضربه قیچی برگردان اسماعیل بابایی با اختلاف کمی از بالای دروازه آدان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۰: موقعیت برای خیبر شکل گرفت که در بیرون محوطه جریمه صادق آلبوصبیح اقدام به شوت زنی کرد و توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۶۹: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه دو تیم ایجاد نشده است.

دقیقه ۷۳: بابایی از روی نقطه کرنر قصد داشت گلزنی کرد. ارسال مواج او در آخرین لحظه توسط آنتونیو آدان دفع شد و مجددا به کرنر تبدیل شد.

دقیقه ۷۵: محمدطا‌ها طباطبایی از بین چند مدافع استقلال ضربه خطرناکی زد که باز هم توسط آدان مهار شد.

دقیقه ۷۸: روی ارسال رامین رضاییان، داکنز نازون قصد داشت به شکلی آکروباتیک گل بزند، اما توپ او به شکلی نفس گیر از کنار دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۸۸: یاسر آسانی خط دفاع خیبر را به هم ریخت و شوتی زد که مهارش خیلی سخت بود، اما دیناورند به خوبی اجازه نداد استقلال به گل دوم برسد و باز هم توپ را دفع کرد.

در نهایت استقلال در این دیدار خارج از خانه به تساوی دست یافت تا دو امتیاز مهم را در کورس مدعیان از دست بدهد و برای سومین بازی پیاپی متوقف شود، خیبر خرم‌آباد نیز بار دیگر نشان داد بازی مقابل تیم‌های بزرگ را به‌خوبی بلد است و در خانه به‌سادگی امتیاز نمی‌دهد. استقلال با این تساوی، ۲۲ امتیازی شد و به رتبه نزول کرد و خیبر نیز به امتیاز ۲۰ رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
این استقلال به هیچ جایی نمیرسه نه قهرمانی نه سهمیه آسیا
نه لیگ دو آسیا
ساپینتو هیچ برنامه ای نداره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
داور۲خیبر۱
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
سر تیم خیبر بریده شد. دو گل سالمشو مردود کردن. همون داور بازی فینال جام حذفی. سهمیه پنالتی استقلال هم واریز شد.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
پنالتی استقلال اشتباه بود اصلا بازیکن خیبر به بازیکن استقلال نخورده بود
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
ماشاالله خیبر
۱
۱۱
پاسخ دادن
