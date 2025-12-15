باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال خیبر و استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت احمد محمدی در ورزشگاه تختی خرم آباد رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، عارف قزل

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، عارف غلامی، رامین رضائیان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و اسماعیل قلی زاده

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: اسماعیل قلی‌زاده از سمت چپ حرکتی را به سمت دروازه خیبر انجام داد که توسط مدافع این تیم سرنگون شد و داور برای استقلال پنالتی گرفت که یاسر آسانی موفق شد توپ را تبدیل به گل کند.

دقیقه۱۲: بازیکنان خیبر توسط مهرداد قنبری موقعیت داشتند که آدان دروازه بان استقلال توپ را دور کرد.

دقیقه ۲۶: اسماعیل قلی‌زاده روی علی شجاعی در محوطه جریمه استقلال خطا کرد که داور به سود خیبری‌ها پنالتی گرفت و مهرداد قنبری موفق شد گل تساوی را برای میزبان به ثمر برساند.

دقیقه ۳۲: مهرداد قنبری اقدام به شوت زنی کرد که آنتونیو آدان آن را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲+۴۵: خیبر موفق شد توسط عارف غزل گلزنی کند، اما داور پس از بازبینی صحنه آن را مردود اعلام کرد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم از ساعت ۱۷:۲۹ آغاز شد.

دقیقه ۴۷: ضربه قیچی برگردان اسماعیل بابایی با اختلاف کمی از بالای دروازه آدان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۰: موقعیت برای خیبر شکل گرفت که در بیرون محوطه جریمه صادق آلبوصبیح اقدام به شوت زنی کرد و توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.