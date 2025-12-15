باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز دوشنبه وضعیت غیرناتویی کی‌یف را «سنگ بنای» مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خواند، پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعتراف کرد که برخی از اعضای این ائتلاف مخالف پیوستن کشورش به این بلوک هستند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در یک نشست خبری روزانه به خبرنگاران از جمله خبرگزاری فرانسه گفت: «این موضوع یکی از سنگ بناهای مذاکرات است و نیاز به بحث ویژه دارد.»

وی افزود روسیه انتظار دارد ایالات متحده «مفهومی را که امروز در برلین مورد بحث قرار می‌گیرد، در اختیار ما قرار دهد»، در حالیکه زلنسکی در پایتخت آلمان با فرستادگان ایالات متحده و رهبران اروپایی که به دنبال راهی برای پیشبرد هستند، گفت‌و‌گو می‌کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه