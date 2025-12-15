باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «گانا»؛ روایت عاشورا در قلب هندوها، شب گذشته در حاشیه جشنواره بین‌المللی «حقیقت » رونمایی و برای نخستین‌بار اکران شد. این مراسم که در پردیس سینمایی ملت برگزار شد، با استقبال تماشاگران، مستندسازان و جمعی از چهره‌های فرهنگی همچون حجت الاسلام مهدوی پور، نماینده سابق مقام معظم رهبری در هندوستان، احسان محمد حسنی، رئیس بنیاد دیپلماسی عمومی، پروفسور بلرام شکلا، رایزن فرهنگی هند، جناب اقای حدراوی، رئیس موسسه العطا عراق، علیرضا قزوه،‌ رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صداوسیما و جمعی از سفرا و رایزنان سابق ایران در هندوستان همراه بود و فضایی متفاوت و تأمل‌برانگیز را رقم زد.

مستند «گانا» که به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تولید شده، به آیینی چهارصدساله در شهر حیدرآباد هند می‌پردازد. آیینی که ریشه در دوران حکومت ایرانی‌تبار قطب‌شاهیان دارد و با وجود انقراض آن سلسله، همچنان به‌صورت خودجوش و مردمی در یکی از قلعه‌های تاریخی این شهر برگزار می‌شود. در این مراسم، هندوها با شور و ارادتی کم‌نظیر در سوگ سیدالشهدا(ع) عزاداری می‌کنند؛ سوگی که فراتر از مرزهای دینی، به نمادی از عدالت‌خواهی و مظلومیت بدل شده است.

روایت مستند بر عهده دکتر گانا شری است که با نگاه خود به ریشه‌یابی تاریخی و اجتماعی این سنت می‌پردازد و پیوند عمیق میان فرهنگ ایرانی، آیین‌های عاشورایی و جامعه هندو را واکاوی می‌کند.

استقبال گرم حاضران نشان داد که «گانا» توانسته است مخاطبان را با روایتی کمتر شنیده‌ شده از عاشورا همراه کند و نگاه‌ها را به ظرفیت‌های فرهنگی جهان اسلام معطوف سازد.