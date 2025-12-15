باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری در حاشیه جلسه ستاد بحران این شرکت، گفت: در پی اطلاعیههای هواشناسی و ستاد بحران استان فارس مبنی بر احتمال وقوع بارشهای سنگین به شکل باران و برف، اقدامات لازم برای ارتقاء سطح آمادگی ارکان مختلف این شرکت، اجرایی شده است.
او با اشاره به برگزاری جلسات متعدد ستاد بحران آب منطقهای فارس با حضور معاونان، مدیران و مشاوران، گفت: بررسی وضعیت آبراههها، سدها، رودخانهها و مسیلها، به شکل روتین و مستمر طی سال انجام میشود، اما از ابتدای هفته جاری، این اقدامات تسریع شده و گسترش یافته است.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر، تیمهای گشت و بازرسی به مدیریت مدیران و کارشناسان ادارات شهرستانها و تیمهای ستاد مرکزی، با حضور در نقاط پرخطر، وضعیت را برای همه سناریوهای پیشرو ارزیابی کردهاند.
بدری با یادآوری اینکه اقدامات لازم برای لایروبی رودخانهها و مسیلها و پاکسازی حریم و بستر این عرصهها، اجرایی شده است، گفت: براساس دادههای آماری و اطلاعات اعلامی سازمان هواشناسی، حجم بارشها در بعضی نقاط استان بیش از ۱۰۰ میلیمتر در روز پیشبینی شده است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس با تاکید براینکه حفاظت از جان ساکنان نقاط در معرض سیلاب، اولویت اصلی است، گفت: در هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران استانداری فارس، تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط دشوار پیشرو اندیشیده و اجرایی شده است.
آمادهباش کامل برق منطقهای فارس در برابر بارشهای سیلآسا
همزمان با اعلام هشدار سطح قرمز از سوی سازمان هواشناسی کشور در استانهای فارس و بوشهر، نشست اضطراری مدیریت بحران شرکت برق منطقهای فارس به ریاست محمدجواد پیشاهنگ، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و با حضور فرشاد فرامرزی معاون بهرهبرداری، مدیران حوزههای مالی، حراست و سایر اعضا در ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.
این جلسه با هدف بررسی وضعیت جوی پیشرو و برنامهریزی برای مقابله با بحرانهای احتمالی ناشی از بارشهای سیلآسا تشکیل شد. در این نشست، تصمیمات ویژهای برای ارتقای سطح آمادگی نیروها و تجهیزات، تأمین منابع لجستیکی و مالی و هماهنگی کامل بین واحدهای عملیاتی اتخاذ گردید.
در جریان این جلسه، موضوعاتی همچون آمادگی کامل گروههای عملیاتی و واکنش سریع، تأمین تجهیزات مدیریت بحران و سوخت مورد نیاز، تعیین نفرات جانشین مدیران، برنامهریزی کشیکها، ارسال تجهیزات اتاقهای مدیریت بحران به ایستگاهها و نواحی پرخطر، مدیریت تنخواه اضطراری، تأمین آذوقه برای مناطق حساس و تجهیز خودروهای عملیاتی به زنجیر چرخ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین ارتقای آمادگی نگهبانان، افزایش نیروی انسانی در مراکز کنترل دیسپاچینگ و لغو تمامی مرخصیها و مأموریتهای غیرضروری نیز در دستور کار قرار گرفت.
فرشاد فرامرزی، معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای فارس، با اعلام استقرار تجهیزات اتاقهای مدیریت بحران در نقاط حساس، گفت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، در تمامی پستهای حیاتی نیروهای بهرهبردار به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، عملیات اصلاح و بازسازی شبکه برق بدون تأخیر انجام شود.
او افزود: تمامی واحدهای بهرهبرداری موظف شدهاند با افزایش تعداد نیروهای حاضر در شیفتها و دقت در اجرای دستورالعملهای ایمنی، پیوسته وضعیت شبکه را پایش و از پایداری برق مناطق حساس اطمینان حاصل کنند.
محمدجواد پیشاهنگ، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت برق منطقهای فارس، نیز با اشاره به پیشبینی بارشهای بسیار سنگین و احتمال بروز سیلاب در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: تمامی دستورالعملها و پروتکلهای مرتبط با شرایط هشدار هواشناسی مرور و مجدداً به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است. تقسیم وظایف میان بخشهای مختلف با جزئیات کامل انجام گرفته و از تمام ظرفیتهای شرکت برای مقابله با بحران استفاده خواهد شد.
او تأکید کرد که با هماهنگی کامل بین واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، تلاش میشود تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق در شرایط بحرانی، از بروز اختلال در تأمین انرژی مناطق حیاتی جلوگیری شود.
لازم به ذکر است؛ پیشتر، سازمان هواشناسی فارس و بوشهر با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به بارشهای گسترده هشدار داده بود که با تشدید شرایط جوی، این هشدار به سطح قرمز ارتقا یافته است. بر همین اساس، شرکت برق منطقهای فارس اعلام کرده است که تمامی نیروهای عملیاتی و پشتیبانی خود را در آمادهباش کامل نگه داشته تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در سریعترین زمان ممکن اقدام به رفع مشکلات کنند.
منبع: روابط عمومی برق منطقهای و آب منطقهای فارس