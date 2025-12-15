باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام، در مراسم استقبال از دانشجومعلمان استعدادهای برتر دانشگاه فرهنگیان فارس ویژهبرنامه «شمیم یار» با اشاره به جایگاه ارزشمند فضیلتها در کشور گفت: فضیلتها در ایران کم نیست، اما متأسفانه قدر آنها دانسته نمیشود و کمتر به این سرمایه عظیم توجه میکنیم.
او با تأکید بر اینکه قرآن، مدرسه تربیت انسان است، افزود: هر آنچه خداوند آفریده برای تربیت انسان بوده و این تربیت تنها در پرتو قرآن محقق میشود.
امام جمعه شیراز با یادآوری آیاتی از سوره طه تصریح کرد: اگر جهانشناسی دینی و قرآنی بهدرستی تبیین نشود، برنامهریزیهای حکومتی با شکست مواجه خواهد شد. باید بازخوانی صحیح و انقلابی از قرآن داشته باشیم.
او با اشاره به نقش جلسات قرآن در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: حرکتهای نخستین انقلاب در سال ۵۷ از جلسات قرآن آغاز شد و همین جلسات زمینهساز حضور گسترده جوانان در مسیر انقلاب شد. برخلاف جریانهای سیاسی دیگر، این جلسات قرآنی نقش اصلی را ایفا کردند.
آیتالله دژکام با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه فهم و عمل قرآنی بنا شد، اما در برخی عرصهها ایدئولوژیهای دیگر مانع جلوهگری قرآن شدند، افزود: یکی از این عرصهها مسئله دنیا است؛ همان دنیایی که حضرت آدم با معاملهای وارد آن شد.
او با اشاره به آموزههای قرآنی در قراردادها گفت: هر قراردادی باید آگاهانه و با رضایت طرفین منعقد شود؛ در غیر این صورت باطل است. این اصل قرآنی باید در همه عرصههای اجتماعی و اقتصادی رعایت شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دنیا جای تجربه گرسنگی، تشنگی و رنج است و نمیتوان آن را به بهشت تبدیل کرد. اما میتوان با رفتارهای درست، سعادت و آرامش را در همین دنیا تجربه کرد.
او با بیان اینکه مکاتب لیبرالی، سرمایهداری و کمونیستی به بنبست رسیدهاند، خاطرنشان کرد: این جریانها تلاش کردند دنیا را تغییر ماهیت دهند و به بهشت تبدیل کنند، در حالی که چنین چیزی ممکن نیست. قرآن پاسخ همه پرسشهای بشر درباره وظایف و مسیر سعادت در دنیا را ارائه کرده است.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: در بهشت برهنگی و تشنگی وجود ندارد، اما در دنیا این مسائل مطرح است. عدالت اجتماعی ایجاب میکند که هر انسانی حق برخورداری از مسکن، پوشاک و آب سالم داشته باشد. درک درست نیازهای دنیا، انسان را به شناخت بینیاز و سعادت حقیقی رهنمون میسازد.