نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز بانوان وزارت نیرو پس از چند روز رقابت فشرده، با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در کرمان به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز بانوان وزارت نیرو، با حضور گسترده ورزشکاران سراسر کشور، در حالی در کرمان به پایان رسید که سالن شهید کهنوجی از ۲۰ آذرماه میزبان رقابت ۱۶ تیم متشکل از ۸۰ ورزشکار در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل بود.

 بانوان ورزشکار وزارت نیرو در این دوره، دیدار‌هایی پرهیجان و نزدیک را پشت سر گذاشتند و سطح بالای فنی مسابقات، فضای رقابتی قابل توجهی را رقم زد.

در پایان رقابت‌های تیمی، تیم الف صنعت آب و برق کرمان با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد. تیم صنعت آب و برق تهران عنوان دوم را کسب کرد و تیم‌های صنعت آب و برق خراسان رضوی و یزد به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

پایان نبرد بانوان پینگ‌پنگ‌باز وزارت نیرو در کرمان

در بخش انفرادی، زهرا جمشیدی از خراسان رضوی با پشت سر گذاشتن تمامی رقبای خود به مقام نخست دست یافت. پس از او ندا گل‌محمدی از تهران دوم شد و سحر نوروزی و رویا یعقوبی‌نژاد از تهران به صورت مشترک عنوان سوم را از آن خود کردند.

پایان نبرد بانوان پینگ‌پنگ‌باز وزارت نیرو در کرمان

رقابت‌های دوبل نیز با درخشش نمایندگان میزبان همراه بود؛ جایی که شراره رحمانی و یکتا حاجی‌زادگان از کرمان موفق شدند مقام اول را کسب کنند. مریم اسماعیلی از مازندران و اعظم سلطانی از خراسان رضوی در جایگاه دوم ایستادند و مریم سیاری از کرمان، اعظم سلطانی از خراسان رضوی و همچنین شیما شیریزدی و سعیده مزیدی از یزد به طور مشترک سوم شدند.

در کنار رقابت‌های فنی، جام اخلاق این دوره از مسابقات به تیم صنعت آب و برق آذربایجان غربی اهدا شد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده اهمیت روحیه جوانمردی در این رویداد ورزشی بود.

پایان نبرد بانوان پینگ‌پنگ‌باز وزارت نیرو در کرمان

این مسابقات با گرامیداشت یاد و خاطره شهیده والامقام وزارت نیرو، نادرفیعی پارسا، شهید جنگ ۱۲ روزه همراه بود. 

مسابقات تنیس روی میز بانوان وزارت نیرو هر ساله برگزار می‌شود و امسال استان کرمان میزبان این رویداد بزرگ ورزشی بود.

