به درخواست RUVDS، کسپرسکی لب یک نسخه فضایی از نرمافزار کسپرسکی (KESL) خود را برای ارائه حفاظت از پلتفرم رایانهای RUVDSSat۱ در طول ماموریت آن توسعه داده است.
این نرمافزار با استفاده از فناوریهای KESL و با در نظر گرفتن الزامات عملکرد خاص منابع محاسباتی محدود ماهواره در حال چرخش، توسعه داده شده است.
این شرکت توضیح داد که وظایف فنی در این فضاپیما توسط یک میکروکامپیوتر مستقل Raspberry Pi Zero با پردازنده ۱ گیگاهرتز و ۵۱۲ مگابایت رم انجام میشود. کسپرسکی لب فناوریهای KESL را برای این پلتفرم تطبیق داده است تا از محمولهای که RUVDS روی ماهواره نصب میکند، محافظت کند.
این شرکت افزود که این پروژه تحقیقاتی و علمی است و مخاطبان گستردهای از متخصصان و علاقهمندان به فضا را هدف قرار میدهد. از سوی دیگر، RUVDS احتمال ارائه قابلیتهای محاسباتی ماهواره را به صورت تجاری رد نمیکند، زیرا حداقل طول عمر عملیاتی RUVDSSat۱ در مدار یک سال خواهد بود. قرار است این فضاپیما در پایان سال ۲۰۲۵ پرتاب و در مدار قرار گیرد.
نیکیتا تساپلین، مدیرعامل RUVDS، توضیح داد که فضاپیماها در معرض همان خطراتی هستند که زیرساختهای زمینی و دستگاههای محاسباتی در معرض آن قرار دارند. او اظهار داشت: «در پروژه جدیدمان، با عموم مردم شفافتر هستیم، زیرا مسائل امنیت سایبری جایگاه برجستهای در برنامههای ما دارند. ما از همکاری با آزمایشگاه کسپرسکی خوشحالیم و مطمئنم که این کار مشترک تأثیر مثبتی بر هر دو شرکت خواهد داشت و به توسعه فناوریهای جدید کمک خواهد کرد.»
آنا کولاشووا، معاون رئیس آزمایشگاه کسپرسکی برای توسعه تجارت در روسیه و کشورهای مستقل مشترکالمنافع، خاطرنشان کرد که محافظت از دستگاههایی مانند پلتفرم ماهوارهای RUVDS به دلیل منابع محاسباتی محدود آن، نیاز به یک رویکرد تخصصی دارد.
وی افزود: «راهکار فنی ما الزامات نرمافزاری خاص هواپیماهای بدون سرنشین و فضاپیماها، از جمله مصرف برق آنها را در نظر میگیرد. ما نتایج پروژه را با دقت رصد خواهیم کرد تا از تجربه به دست آمده در توسعه فناوریهای خود استفاده کنیم. این امر ما را قادر میسازد تا از دستگاههایی با قدرت محاسباتی محدود، به ویژه دستگاههای اینترنت اشیا، به طور مؤثرتری محافظت کنیم.»
