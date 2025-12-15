باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل با توجه به سابقه ارائه ابتکار جمهوری اسلامی ایران درخصوص «گفتگوی تمدن ها»، بر اهمیت حمایت ایران از ائتلاف تمدن‌های ملل متحد تاکید و از مشارکت سطح بالای کشورمان در این اجلاس قدردانی نمود.

وی، ضمن اعلام آمادگی برای سفر به تهران به منظور پیشبرد دستور کار ائتلاف تمدن‌ها به ویژه در زمینه مقابله با اسلام هراسی، از افزایش نقش کشورمان در این گروه از جمله برگزاری نشست‌های آتی آن در تهران حمایت کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تاکید بر اهمیت ائتلاف تمدن‌های ملل متحد برای ایران و حمایت کشورمان از این ابتکار، پیشنهاداتی در جهت توسعه ابتکار گفتگوی تمدن‌ها مطرح نمود که مقرر گردید در سفر آتی موراتینوس به تهران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع: ایرنا