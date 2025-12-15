آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه هشدار‌هایی را درباره طوفان‌های ژئومغناطیسی که می‌توانند در اواسط دسامبر به زمین برخورد کنند را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه هشدار داده است که یک حفره تاجی که در خورشید تشکیل شده است می‌تواند باعث طوفان‌های ژئومغناطیسی شود که در ۱۷ و ۱۸ دسامبر بر زمین تأثیر می‌گذارند.

در بیانیه‌ای از سوی این آزمایشگاه آمده است: "در حالی که انتظار می‌رود فعالیت شراره‌های خورشیدی در دو هفته آینده کاهش یابد، حفره تاجی خورشید و باد خورشیدی ناشی از آن می‌تواند باعث طوفان‌های ژئومغناطیسی در زمین در ۱۷ و ۱۸ دسامبر شود. "

در ادامه این بیانیه آمده است: "حفره تاجی با شکل غیرمعمول که در خورشید تشکیل شده است، دو انفجار باد خورشیدی را آزاد کرده است. اولین انفجار به زمین رسید و باعث طوفان‌های ژئومغناطیسی شد که در شب ۱۲ و ۱۳ دسامبر به اوج خود رسید. دومین انفجار باد خورشیدی احتمالاً در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به زمین خواهد رسید. احتمال تشکیل طوفان‌های ژئومغناطیسی در روز‌های آینده وجود دارد، زیرا اولین انفجار باد خورشیدی باعث طوفان‌هایی از دسته G۱ شد. "

طوفان‌های ژئومغناطیسی روی زمین ناشی از افزایش فعالیت خورشیدی هستند. آنها شبکه‌های برق را مختل می‌کنند و بر الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات تأثیر می‌گذارند. طوفان‌های قوی‌تر همچنین می‌توانند بر سیستم‌های ارتباطی و ناوبری تأثیر بگذارند. شدت این طوفان‌ها بر اساس اختلالات میدان مغناطیسی زمین به پنج دسته طبقه‌بندی می‌شود که از G۱ (ضعیف) تا G۵ (بسیار قوی) متغیر است.

منبع: TASS

برچسب ها: نجوم ، خورشید ، طوفان خورشیدی ، طوفان مغناطیسی
