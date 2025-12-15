باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز دوشنبه مذاکرات با فرستادگان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را در برلین از سر گرفت. این در حالی است که طرف آمریکایی ادعا کرده در پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم «پیشرفت زیادی» حاصل شده است.
زلنسکی پس از پنج ساعت گفتوگو در روز یکشنبه، بار دیگر با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، دیدار کرد. دیگر رهبران اروپایی نیز در طول روز در پایتخت آلمان جلسات متعددی برگزار کردند.
اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که حاضر است آرزوی پیوستن به اتحادیه ناتو را در ازای تضمینهای امنیتی غربی کنار بگذارد. اما هنوز مشخص نیست که مذاکرات در این مورد یا دیگر موضوعات حیاتی مانند آینده قلمرو اوکراین چقدر پیشرفت کرده و تا چه حد گفتوگوهای برلین میتواند روسیه را به موافقت با آتشبس متقاعد کند.
زلنسکی در پستی در شبکه ایکس نوشت «هماکنون حجم زیادی کار در مسیر دیپلماتیک در جریان است»، اما جزئیاتی فاش نکرد. دفتر او بعداً اعلام کرد که مذاکرات به پایان رسیده است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت عدم پیوستن اوکراین به ناتو یک مسئله اساسی در مذاکرات برای یک توافق صلح احتمالی است. وی گفت روسیه پس از مذاکرات برلین منتظر بهروزرسانی از سوی آمریکاست.
اوکراینیها با امتیازات بزرگ مخالفند
زلنسکی در موقعیت دشواری قرار دارد؛ از یک سو تحت فشار ترامپ برای توافق بر سر یک معامله است و از سوی دیگر نیازمند دستیابی به نتیجهای است که برای مردم اوکراین قابل قبول باشد.
یک نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، بر چالش پیش روی او تأکید کرد و نشان داد سهچهارم اوکراینیها با امتیازات بزرگ در هر توافق صلحی مخالفند.
این نظرسنجی که توسط مؤسسه جامعهشناسی بینالمللی کییف انجام شده، نشان میدهد ۷۲درصد اوکراینیها برای یک توافق که خط مقدم جبهه را در وضعیت فعلی متوقف کند و حاوی برخی مصالحهها باشد، آمادهاند.
با این حال، ۷۵درصد معتقدند طرحی که دوستانه با روسیه باشد و شامل واگذاری قلمرو اوکراین یا محدود کردن اندازه ارتش آن بدون دریافت تضمینهای امنیتی روشن شود، «کاملاً غیرقابل قبول» است.
این نظرسنجی نشان داد که تنها ۲۱درصد اوکراینیها به واشنگتن اعتماد دارند که نسبت به دسامبر سال گذشته (۴۱درصد) کاهش یافته است. اعتماد به ناتو نیز در همین دوره از ۴۳درصد به ۳۴درصد کاهش یافته است.
آنتون هروشوتسکی، مدیر اجرایی مؤسسه جامعهشناسی کییف، نوشت: «اگر تضمینهای امنیتی واضح و الزامآور نباشند... اوکراینیها به آنها اعتماد نخواهند کرد و این بر آمادگی عمومی برای تأیید طرح صلح مربوطه تأثیر خواهد گذاشت.»
هفته حیاتی برای دیپلماسی اروپایی
مذاکرات روز دوشنبه در آستانه هفتهای سرنوشتساز برای اروپا آغاز شد. اجلاس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا میتواند یک وام عظیم به اوکراین را با داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه تضمین کند یا خیر.
اروپا به دلیل سیاستهایش در زمینه مهاجرت، امنیت و تنظیم مقررات فناوریهای بزرگ تحت انتقاد واشنگتن قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و دولتهای ملی برای یافتن پاسخ یکپارچه به انتقادهای آمریکا تقلا کردهاند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا بر سر تحریمهای جدید علیه ناوگان سایه نفتکشهای روسیه توافق کنند، اگرچه احتمال بروز مشکل در آخرین لحظات برای توافق بر سر یک معاهده تجاری اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین، تلاشهای آنها برای نمایش قدرت را بیشتر تضعیف میکند.
لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، گفت: «مهمترین چیز برای ما اکنون این است که مطمئن شویم میتوانیم از اوکراین حمایت مالی کنیم. ما باید تصمیمی بگیریم تا اطمینان حاصل شود اوکراین در موقعیتی قرار دارد که بتواند مبارزه برای آزادی خود را ادامه دهد و به بقیه جهان نشان دهد که اروپا یک بازیگر قوی است. در غیر این صورت، تسلیم تصویری خواهیم شد که رئیسجمهور آمریکا ترسیم کرده که اروپا ضعیف است.»
الکساندر اشتوب، رئیسجمهور فنلاند، که بهطور نزدیک در مذاکرات اوکراین مشارکت داشته و روز دوشنبه با زلنسکی دیدار کرد، نوید امیدوارکنندهای داد و به برنامه تلویزیونی هلندی بویتنهوف گفت: «.. احتمالاً به یک توافق صلح نزدیکتر از هر زمان دیگری در طول این چهار سال گذشته هستیم».
اشتوب گفت طرفین بر روی سه سند اصلی کار میکنند: چارچوب یک طرح صلح ۲۰ مادهای، سندی مربوط به تضمینهای امنیتی برای کییف، و سومی درباره بازسازی اوکراین.
از جمله شخصیتهایی که روز دوشنبه انتظار میرود در پایتخت آلمان حضور یابند، میتوان به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته، دبیرکل ناتو، و رهبران بریتانیا، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد اشاره کرد.
منبع: رویترز