باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری-کاظم حسینی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح ماده ۵۰ خود یک نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته و زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده بسیاری از بخش ها از جمله قیمت پروژههای نهضت ملی مسکن شده است.
وی ادامه داد: اخیرا بحث حذف ماده ۵۰ مطرح شده است که در صورت اجرای این امر ما شاهد احتکار دوباره اراضی و همچنین کند شدن روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن خواهیم بود.
او با اشاره به اینکه اعتراضات کارشناسان به حذف ماده ۵۰ خود باعث شده که دوباره برنامهریزی برای تجدید نظر در اجرای این طرح مطرح شود افزود: اجرای این طرح یک گام بزرگ در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن است که خود میتواند بخش عمده ای از نیازهای متقاضیان مسکن رد پاسخ دهد اما اگر این طرح حذف شود به طور قطع ما شاهد افزایش چشم گیر قیمت مسکن در بخشهای مختلف خواهیم بود.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه ماده ۵۰ یکی از احکام کلیدی و غیرقابل چشمپوشی برنامه هفتم است که باید هر چه سریعتر به مرحله اجرایی برسد افزود: در ماده ۵۰ به طور خاص به افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب پیشرفت شهری پیشبینی شده است باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.
حسینی افزود: بررسی ها نشان میدهد که هم کارشناسان و هم نمایندگان مجلس با حذف ماده ۵۰ از برنامه پیشرفت مخالفت میکنند، اما تلاشهایی در حال انجام است تا این ماده حذف شود این درحالیست که پیش از این اعلام شده بود که وزارت راه و شهرسازی قصد ارائه این ماده و بازنگری در این طرح را دارند.