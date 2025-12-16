کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قیمت تمام شده مسکن و همچنین زمین از جمله پیامد‌های حذف ماده ۵۰ است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-کاظم حسینی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح ماده ۵۰ خود یک نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته و زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده بسیاری از بخش ها از جمله قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

وی ادامه داد: اخیرا بحث حذف ماده ۵۰ مطرح شده است که در صورت اجرای این امر ما شاهد احتکار دوباره اراضی و همچنین کند شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.

او با اشاره به اینکه اعتراضات کارشناسان به حذف ماده ۵۰ خود باعث شده که‌ دوباره برنامه‌ریزی برای تجدید نظر در اجرای این طرح مطرح شود افزود: اجرای این طرح یک گام بزرگ در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن است که‌ خود می‌تواند بخش عمده ای از نیازهای متقاضیان مسکن رد پاسخ دهد اما اگر این طرح حذف شود به طور قطع ما شاهد افزایش چشم گیر قیمت مسکن در بخش‌های مختلف خواهیم بود.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه ماده ۵۰ یکی از احکام کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی برنامه هفتم است که باید هر چه سریع‌تر به مرحله اجرایی برسد افزود: در ماده ۵۰ به طور خاص به افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب پیشرفت شهری پیش‌بینی شده است باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.  

حسینی افزود: بررسی ها نشان می‌دهد که‌ هم کارشناسان و هم نمایندگان مجلس با حذف ماده ۵۰ از برنامه پیشرفت مخالفت می‌کنند، اما تلاش‌هایی در حال انجام است تا این ماده حذف شود این درحالیست که پیش از این اعلام شده بود که وزارت راه و شهرسازی قصد ارائه این ماده و بازنگری در این طرح را دارند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حدف ماده ۵۰
آخرین اخبار
رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حدف ماده ۵۰
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
صدور مجوز پذیره‌نویسی ۳ صندوق نقره تا پایان هفته جاری
تصویربرداری ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کاهش حمل بار کالا‌های اساسی به دلیل کاهش بارندگی/ ناوگان تجاری کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
ابر بدهکارهای شرکت فرودگاه‌ها اعلام شد/ بدهی ۷ همتی ایرلاین ها به فرودگاه‌ها + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی ۷ روز است
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
۸۰ درصد از فرودگاه‌های کشور کمتر از یک میلیون مسافر در سال دارند
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بدهی ۱۵ میلیون دلار ایران ایر به فرودگاه‌های خارجی+ فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد
افزایش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است