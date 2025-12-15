بر اساس گزارش یک منبع امنیتی، پهپاد‌های دوربرد اوکراین برای سومین بار در یک هفته به سکوی تولید نفت «کورچاگین» روسیه در دریای خزر حمله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع امنیتی روز دوشنبه به رویترز گفت که پهپاد‌های دوربرد اوکراینی برای سومین بار در یک هفته به یک سکوی تولید نفت روسیه در دریای خزر حمله کردند.

این منبع مدعی شد که در آخرین حمله، سکوی نفتی کورچاگین هدف قرار گرفته که نیرو‌های اوکراینی هفته گذشته نیز به آن حمله کرده بودند. وی افزود که تولید در این سکو متوقف شده است.

یک منبع در سرویس امنیتی SBU اوکراین روز پنجشنبه مدعی شد که پهپاد‌های اوکراینی برای اولین بار به یک دکل نفتی متعلق به روسیه در دریای خزر حمله کردند و استخراج نفت و گاز این تأسیسات را متوقف کردند.

این منبع گفت که پهپاد‌ها به دکل نفتی فیلانوفسکی، متعلق به شرکت بزرگ نفتی لوک اویل روسیه، حمله کردند. این منبع گفت که حداقل چهار حمله به هدف ثبت شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله هوایی ، جنگ اوکراین و روسیه ، دریای خزر
