شرکت نفتی دولتی ونزوئلا (PDVSA) روز دوشنبه گزارش داد که هدف یک حمله سایبری با هدف مختل کردن عملیات آن قرار گرفته است.

با این حال، این شرکت اعلام کرد که عملیات آن تحت تأثیر قرار نگرفته و بدون وقفه ادامه داشته است، زیرا این حمله تنها سیستم اداری شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.

PDVSA تأکید کرد که این حمله سایبری بخشی از استراتژی ایالات متحده برای به دست گرفتن کنترل نفت ونزوئلا است و اشاره کرد که این اولین بار نیست که واشنگتن چنین اقدامی انجام می‌دهد. این شرکت در بیانیه خود «این اقدام خفت‌بار طراحی‌شده توسط منافع خارجی در تبانی با عناصر غیرمیهن‌دوستی که به دنبال تضعیف حق کشور برای توسعه انرژی مستقل هستند» را به طور قاطعانه رد کرد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها میان کاراکاس و واشنگتن پس از توقیف یک تانکر نفتی ونزوئلا توسط آمریکا در حال افزایش است.

منبع: خبرگزاری فرانسه