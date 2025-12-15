شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک GXL و GXRL ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاخیر در تحویل خودروی کوئیک GXL و GXRL شرکت سایپا مدتی است که خریداران را در صف انتظار خودرو گذاشته و موجب نگرانی و سرگردانی آنها شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستاررسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

خواهش می‌کنم گزارشی جامع از روند تولید کوییک GXL و GXRL تهیه کنید. خدا شاهده یک ماه است که زنگ می‌زنیم نمایندگی اعلام کرده هنوز خودرو‌های کوییک‌های ۲۱ خرداد فاکتور می‌شود. من دو ماه است که از موعد تحویل خودرو گذشته است و خیلی هم به خودرو احتیاج دارم. بسیاری از خریداران بیش از ۴ ماه است که پیگیر تحویل خودروهایشان هستند؛ اما به نتیجه مطلوبی نرسیدند. لطفا صدای ما باشید تا خودرو‌ها هر چه زودتر تحویل دهند.

تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
خریداران خودروی کوئیک همچنان در صف انتظار تحویل
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
