باشگاه خبرنگاران جوان - پوشیدن مداوم کفشهای پاشنهبلند میتواند به تغییر شکل دائمی پا، ایجاد قوز شست و آرتروز منجر شود. یک متخصص ارتوپد که پیشتر این ایده را رد میکرد، امروز با مشاهده اسکنهای سهبعدی هشدار جدی میدهد.
وبگاه گاردین در گزارشی آورده است:
کفشهای پاشنهبلند برای مهمانیها مناسب هستند، اما استفاده روزانه و طولانیمدت از آنها میتواند آسیبهای دائمی ایجاد کند.
«اگر ۱۵ سال پیش از من میپرسیدید، میگفتم کاملاً بیمعناست؛ همهچیز ژنتیکی است و کفشها مسئول هیچ مشکلی نیستند.»؛ این را اندرو گلدبرگ (Andrew Goldberg)، متخصص ارتوپدی پا و مچ پا در بیمارستان ولینگتون لندن میگوید. اما او پس از دیدن اسکنهای سهبعدی از پاهای افراد در حین پوشیدن کفش، نظر خود را کاملاً تغییر داد.
گلدبرگ دو اسکن از پای یک فرد تهیه کرد: یکی بدون کفش و دیگری با کفش پاشنهبلند. تفاوتها چشمگیر بود:
فشردگی انگشتان: انگشتان پا در کفش به هم فشرده شده بودند؛
انحراف شست پا (بونیون): مفصل انگشت شست به طرف بیرون متمایل شده بود؛
انگشتان چنگالی: انگشتان کوچکتر برای حفظ تعادل، حالتی قفلشده و خمیده به خود گرفته بودند.
گلدبرگ توضیح میدهد: پس از چند ساعت پوشیدن کفش پاشنهبلند، پاها درد میگیرند و با درآوردن کفش، انگشتان به حالت عادی برمیگردند. اما اگر روزی هشت ساعت و برای سالها این کفشها را بپوشید، کمکم شکل پا در همان حالت تغییریافته تثبیت میشود.
این فشار مداوم میتواند به مرور زمان باعث مشکلات زیر شود:
به گفته این متخصص، همه کفشها تا حدی بر شکل پا تأثیر میگذارند و بهتدریج باعث فشردهترشدن انگشتان و باریکترشدن پا میشوند. کفشهای تنگ، پنجهباریک یا کوچک این روند را تشدید میکنند. جالب اینکه بسیاری از افراد بدون اینکه بدانند، کفشهایی میپوشند که شماره آن برای پایشان مناسب نیست.
گلدبرگ به علاقهمندان کفش پاشنهبلند توصیه میکند تمرینات روزانه سادهای را انجام دهند تا پاها قوی و انعطافپذیر بمانند:
گلدبرگ در پایان تأکید میکند: اعتدال، کلید حفظ سلامت پاست. پوشیدن گاهبهگاه کفش پاشنهبلند در مراسم خاص مشکلی ایجاد نمیکند، اما استفاده روزمره و طولانی از آن میتواند عواقبی جدی در پی داشته باشد. دردی که پس از یک شب پوشیدن پاشنهبلند حس میکنید، تصادفی نیست؛ شما در آن شب دارید به پاهایتان فشار زیادی وارد میکنید.
پاهای ما برای راهرفتن روی سطوح صاف و با حمایت کامل طراحی شدهاند. کفش پاشنهبلند میتواند زیبا باشد، اما زیبایی نباید به قیمت سلامت تمام شود.