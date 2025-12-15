وزیر امور خارجه کشورمان با وولفویچ دبیر شورای امنیت بلاروس دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای دیداری رسمی از بلاروس در مینسک به سر می‌برد، عصر امروز دوشنبه با الکساندر ولفوویچ دبیر دولتی شورای امنیت ملی جمهوری بلاروس گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد ابعاد مختلف روابط دوجانبه و اهمیت تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های امنیتی و امنیت بین‌الملل گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

دبیر دولتی شورای امنیت ملی بلاروس با اشاره به نگاه مشترک ایران و بلاروس در خصوص ضرورت احترام به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی به عنوان لازمه حفظ امنیت جهانی، بر اهمیت حمایت متقابل بلاروس و ایران از یکدیگر در مباحث مورد علاقه مشترک از جمله در سطح سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تقویت روابط با کشور‌های همفکر و مستقل در حال توسعه از جمله بلاروس را از جمله اولویت‌های سیاست خارجی ایران بر شمرد و با اشاره به شکل‌گیری سازوکار‌های مختلف عملیاتی برای تسهیل اجرای توافق‌های صورت گرفته بین دو کشور طی دو سال گذشته، چشم‌انداز روابط ایران-بلاروس را بسیار مثبت ارزیابی کرد و همکاری و هماهنگی فیمابین دو کشور در حوزه امنیت را از جمله ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری برای گسترش مناسبات توصیف کرد.

در این دیدار تحولات بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت و درباره ضرورت همکاری و هماهنگی بین دو کشور برای جلوگیری از عادی شدن قانون‌شکنی و نقض فزاینده اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل گفت‌و‌گو شد.

در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه کشورمان از موضع اصولی بلاروس در محکوم کردن هجمه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان تقدیر کرد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، شورای امنیت ، بلاروس
خبرهای مرتبط
وزیر امور خارجه:
روابط ایران و بلاروس در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به توسعه است
وزیر امور خارجه:
روابط ایران و بلاروس در مسیر جهش قرار دارد
عراقچی وارد مینسک شد
شوخی خبرنگار صداوسیما با لاریجانی و عراقچی + فیلم
شعر «سعدی» پایان بخش جلسه شورای امنیت شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای وزیر نفت تکذیب شد
افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان تا ۳۰ سال
روابط ایران و بلاروس در مسیر جهش قرار دارد
حسین‌زاده: هر کاری که مروج بی عدالتی در بین استان‌ها باشد ممنوع است
قالیباف: کمبود قوانین برای اداره کشور نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در شیلی را تبریک گفت
ولایتی: طرح ترامپ در قفقاز هیچ تفاوتی با «دالان زنگزور» ندارد
پویایی چرخه خلاقیت و نوآوری در صنعت هسته‌ای
محکومیت شدید تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
قالیباف: کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ آذر
محکومیت شدید تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
افزایش سقف سن ثبت‌نام آزمون دانشجو معلمان تا ۳۰ سال
حسین‌زاده: هر کاری که مروج بی عدالتی در بین استان‌ها باشد ممنوع است
قالیباف: کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود
روابط ایران و بلاروس در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به توسعه است
استعفای وزیر نفت تکذیب شد
دولت از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند
پویایی چرخه خلاقیت و نوآوری در صنعت هسته‌ای
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در شیلی را تبریک گفت
کنگره شهدای غریب در اسارت جای خالی تکریم واقعی شهدا را پر کرد
اصلاحات زیربنایی و اقتصادی در دستور کار دولت است
روابط ایران و بلاروس در مسیر جهش قرار دارد
دیدار وزیر امور خارجه با دبیر شورای امنیت بلاروس
قالیباف: کمبود قوانین برای اداره کشور نداریم
ولایتی: طرح ترامپ در قفقاز هیچ تفاوتی با «دالان زنگزور» ندارد
دیدار غریب‌آبادی با معاون دبیرکل سازمان ملل در ریاض/ تاکید مشترک بر مقابله با اسلام هراسی
راهبرد اصلی دولت در تدوین بودجه، هدف‌گذاری رشد ۲ درصدی است
محکوم کردن ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی توسط وزارت امور خارجه
فرمانده کل ارتش: همکاری با دانش بنیان‌ها با سرعتی مضاعف تداوم یابد
عارف: دانشمندان زیادی در تراز دنیا داریم/تاکنون ۷۰ رادیو دارو در کشور تولید شده است
امضای اسناد همکاری توسط وزرای امور خارجه ایران و بلاروس
حاجی‌میرزایی: رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس است
دیدار عراقچی با همتای بلاروسی
ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت‌های کشور است
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
دیدار عراقچی و رئیس‌جمهور بلاروس
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید ۲ اساسنامه مهم بانکی خبر داد
کلیه شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات قرار گرفت
امضای قرارداد‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و امنیتی بین ایران و اتیوپی