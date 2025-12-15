وزیر امور خارجه کشورمان با وولفویچ دبیر شورای امنیت بلاروس دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای دیداری رسمی از بلاروس در مینسک به سر می‌برد، عصر امروز دوشنبه با الکساندر ولفوویچ دبیر دولتی شورای امنیت ملی جمهوری بلاروس گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد ابعاد مختلف روابط دوجانبه و اهمیت تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های امنیتی و امنیت بین‌الملل گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

دبیر دولتی شورای امنیت ملی بلاروس با اشاره به نگاه مشترک ایران و بلاروس در خصوص ضرورت احترام به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی به عنوان لازمه حفظ امنیت جهانی، بر اهمیت حمایت متقابل بلاروس و ایران از یکدیگر در مباحث مورد علاقه مشترک از جمله در سطح سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تقویت روابط با کشور‌های همفکر و مستقل در حال توسعه از جمله بلاروس را از جمله اولویت‌های سیاست خارجی ایران بر شمرد و با اشاره به شکل‌گیری سازوکار‌های مختلف عملیاتی برای تسهیل اجرای توافق‌های صورت گرفته بین دو کشور طی دو سال گذشته، چشم‌انداز روابط ایران-بلاروس را بسیار مثبت ارزیابی کرد و همکاری و هماهنگی فیمابین دو کشور در حوزه امنیت را از جمله ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری برای گسترش مناسبات توصیف کرد.

در این دیدار تحولات بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت و درباره ضرورت همکاری و هماهنگی بین دو کشور برای جلوگیری از عادی شدن قانون‌شکنی و نقض فزاینده اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل گفت‌و‌گو شد.

در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه کشورمان از موضع اصولی بلاروس در محکوم کردن هجمه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان تقدیر کرد.