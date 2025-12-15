باشگاه خبرنگاران جوان - تیراندازی روز یکشنبه در دانشگاه براون در پراویدنس، رودآیلند، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت دانشگاه‌ها در آمریکا را به اوج رساند. در این حادثه، دو نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند و دانشجویان و کارکنان دانشگاه لحظاتی پر از ترس و اضطراب را تجربه کردند.

به نقل از آسوشیتدپرس، این حادثه، یکی از جدیدترین نمونه‌های خشونت مرگبار در محیط‌های دانشگاهی در آمریکا است که طی دو دهه اخیر بارها جامعه دانشگاهی و مسئولان امنیتی را با چالش روبه‌رو کرده است. طی این سال‌ها، چندین تیراندازی مرگبار در دانشگاه‌های مختلف رخ داده که باعث کشته شدن ده‌ها دانشجو و استاد و زخمی شدن شمار زیادی دیگر شده است.

در ادامه به مرگبارترین حوادث تیراندازی در دانشگاه‌های آمریکا طی ۲۰ سال گذشته، نگاهی کوتاه می‌اندازیم:

دانشگاه ایالتی کنتاکی: دسامبر ۲۰۲۵، ۱ کشته

تیراندازی در خوابگاه دانشگاهی که سابقه تاریخی آموزش سیاه‌پوستان دارد، مرگ یک دانشجو را به همراه داشت و دیگری را به شدت زخمی کرد. مظنون که والدین یکی از دانشجویان است، با اتهام قتل و حمله روبروست.

دانشگاه یوتا: سپتامبر ۲۰۲۵، ۱ کشته

فعال سیاسی محافظه‌کار چارلی کرک هنگام سخنرانی در دانشگاه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مظنون ۲۲ ساله با اتهام قتل عمد روبرو است و دادستان‌ها قصد دارند حکم اعدام او را دنبال کنند.

دانشگاه ایالتی فلوریدا: آوریل ۲۰۲۵، ۲ کشته

دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. یک مرد ۲۱ ساله با اتهام دو مورد قتل درجه یک و هفت مورد تلاش برای قتل درجه یک مواجه است.

دانشگاه نوادا، لاس‌وگاس: دسامبر ۲۰۲۳، ۳ کشته

یک استاد سابق ۶۷ ساله که درخواستش برای تدریس در دانشگاه رد شده بود، در ساختمان دانشکده تجارت دانشگاه به تیراندازی پرداخت و سه استاد را کشت و یک نفر را به شدت زخمی کرد. او در درگیری با پلیس کشته شد.

دانشگاه ایالتی میشیگان: فوریه ۲۰۲۳، ۳ کشته

یک مرد ۴۳ ساله در یک ساختمان دانشگاه و اتحادیه دانشجویی شروع به تیراندازی کرد و سه دانشجو را کشت و پنج نفر را زخمی کرد. او بعدا در فاصله‌ کوتاهی از دانشگاه و هنگام مواجهه با پلیس خودکشی کرد.

دانشگاه ویرجینیا: نوامبر ۲۰۲۲، ۳ کشته

یک دانشجو و عضو سابق تیم فوتبال دانشگاه، سه بازیکن فعلی را در اتوبوس هدف گلوله قرار داد و باعث ترس و قفل ۱۲ ساعته دانشگاه شد. مظنون به قتل درجه یک اعتراف کرده و در انتظار حکم است.

دانشگاه شمالی آریزونا: اکتبر ۲۰۱۵، ۱ کشته

فقط چند هفته از سال اول تحصیلی گذشته بود که یکی از دانشجویان تازه وارد اقدام به تیراندازی کرد که بر اثر آن یک دانشجو کشته و سه نفر زخمی شدند.

کالج اومپکوا: اکتبر ۲۰۱۵، ۹ کشته

یک مرد ۲۶ ساله در کلاس نویسندگی خود شروع به تیراندازی کرد که در اثر آن معلم و هشت نفر دیگر کشته شدند؛ فرد ضارب ساعاتی پس از این حادثه خودکشی کرد.

دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا: می ۲۰۱۴، ۶ کشته

یک دانشجوی ۲۲ ساله که از رد شدن در یکی از واحدهای درسی به شدت ناراحت شده بود، شش نفر را کشت و سپس خودکشی کرد.

کالج سانتا مونیکا: ژوئن ۲۰۱۳، ۶ کشته

یک اقدام خشونت خانوادگی در خانه به تیراندازی در دانشگاه تبدیل شد؛ مظنون چهار نفر دیگر را در کتابخانه دانشگاه کشت و سپس کشته شد.

دانشگاه اویکاس: آوریل ۲۰۱۲، ۷ کشته

یک دانشجوی سابق پرستاری در کالج خصوصی کوچک در اوکلند شرقی، هفت نفر را کشت و به هفت حبس ابد محکوم شد.

دانشگاه شمالی ایلینوی: فوریه ۲۰۰۸، ۵ کشته

یک دانشجوی سابق پنج نفر را کشت و بیش از ۲۰ نفر دیگر را زخمی کرد و سپس خودکشی به زندگی‌اش پایان داد.

ویرجینیا تک: آوریل ۲۰۰۷، ۳۲ کشته

مرگبارترین تیراندازی در دانشگاه‌های آمریکا؛ یک دانشجوی ۲۳ ساله در بلکسبرگ ویرجینیا ۳۲ نفر را کشت و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند؛ ضارب در ادامه خودکشی کرد.

