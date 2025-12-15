باشگاه خبرنگاران جوان - تیراندازی روز یکشنبه در دانشگاه براون در پراویدنس، رودآیلند، بار دیگر نگرانیها درباره امنیت دانشگاهها در آمریکا را به اوج رساند. در این حادثه، دو نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند و دانشجویان و کارکنان دانشگاه لحظاتی پر از ترس و اضطراب را تجربه کردند.
به نقل از آسوشیتدپرس، این حادثه، یکی از جدیدترین نمونههای خشونت مرگبار در محیطهای دانشگاهی در آمریکا است که طی دو دهه اخیر بارها جامعه دانشگاهی و مسئولان امنیتی را با چالش روبهرو کرده است. طی این سالها، چندین تیراندازی مرگبار در دانشگاههای مختلف رخ داده که باعث کشته شدن دهها دانشجو و استاد و زخمی شدن شمار زیادی دیگر شده است.
در ادامه به مرگبارترین حوادث تیراندازی در دانشگاههای آمریکا طی ۲۰ سال گذشته، نگاهی کوتاه میاندازیم:
تیراندازی در خوابگاه دانشگاهی که سابقه تاریخی آموزش سیاهپوستان دارد، مرگ یک دانشجو را به همراه داشت و دیگری را به شدت زخمی کرد. مظنون که والدین یکی از دانشجویان است، با اتهام قتل و حمله روبروست.
فعال سیاسی محافظهکار چارلی کرک هنگام سخنرانی در دانشگاه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مظنون ۲۲ ساله با اتهام قتل عمد روبرو است و دادستانها قصد دارند حکم اعدام او را دنبال کنند.
دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. یک مرد ۲۱ ساله با اتهام دو مورد قتل درجه یک و هفت مورد تلاش برای قتل درجه یک مواجه است.
یک استاد سابق ۶۷ ساله که درخواستش برای تدریس در دانشگاه رد شده بود، در ساختمان دانشکده تجارت دانشگاه به تیراندازی پرداخت و سه استاد را کشت و یک نفر را به شدت زخمی کرد. او در درگیری با پلیس کشته شد.
یک مرد ۴۳ ساله در یک ساختمان دانشگاه و اتحادیه دانشجویی شروع به تیراندازی کرد و سه دانشجو را کشت و پنج نفر را زخمی کرد. او بعدا در فاصله کوتاهی از دانشگاه و هنگام مواجهه با پلیس خودکشی کرد.
یک دانشجو و عضو سابق تیم فوتبال دانشگاه، سه بازیکن فعلی را در اتوبوس هدف گلوله قرار داد و باعث ترس و قفل ۱۲ ساعته دانشگاه شد. مظنون به قتل درجه یک اعتراف کرده و در انتظار حکم است.
فقط چند هفته از سال اول تحصیلی گذشته بود که یکی از دانشجویان تازه وارد اقدام به تیراندازی کرد که بر اثر آن یک دانشجو کشته و سه نفر زخمی شدند.
یک مرد ۲۶ ساله در کلاس نویسندگی خود شروع به تیراندازی کرد که در اثر آن معلم و هشت نفر دیگر کشته شدند؛ فرد ضارب ساعاتی پس از این حادثه خودکشی کرد.
یک دانشجوی ۲۲ ساله که از رد شدن در یکی از واحدهای درسی به شدت ناراحت شده بود، شش نفر را کشت و سپس خودکشی کرد.
یک اقدام خشونت خانوادگی در خانه به تیراندازی در دانشگاه تبدیل شد؛ مظنون چهار نفر دیگر را در کتابخانه دانشگاه کشت و سپس کشته شد.
یک دانشجوی سابق پرستاری در کالج خصوصی کوچک در اوکلند شرقی، هفت نفر را کشت و به هفت حبس ابد محکوم شد.
یک دانشجوی سابق پنج نفر را کشت و بیش از ۲۰ نفر دیگر را زخمی کرد و سپس خودکشی به زندگیاش پایان داد.
مرگبارترین تیراندازی در دانشگاههای آمریکا؛ یک دانشجوی ۲۳ ساله در بلکسبرگ ویرجینیا ۳۲ نفر را کشت و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند؛ ضارب در ادامه خودکشی کرد.
منبع: ایرنا