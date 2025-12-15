باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «سعید پورعلی» اظهارداشت: واجدین شرایط شرکت در انتخابات استان یک میلیون و ۵۵۴ هزار نفر هستند و انتخابات در ۳۳ حوزه شهری و ۱۵۵۳ حوزه روستایی برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات شهرهای خرم آباد و بروجرد شوراهای ۹ نفره، کوهدشت، الیگودرز، نورآباد و دورود شوراهای ۷ نفره و بقیه شهرها ۵ نفره خواهند بود.
معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: ۵۲ روستای بالای ۱۵۰۰ نفر شورای ۵ نفره دارند و ۱۵۰۱ روستا نیز شورای ۳ نفره خواهد داشت که مجموعا ۴ هزار و ۷۶۳ نفر روستا در ۱۵۵۳ به عضویت شوراهای روستا در میآیند و ۱۸۱ نفر نیز عضو شورای شهر خواهند شد.
پورعلی ادامه داد: همچنین انتخابات در ۱۰۲۰ شعبه ثابت و ۶۱۸ شعبه سیار برگزار میشود.
به گفته معاون استاندار لرستان، انتخابات شوراهای شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای برگزار میشود که ۸۳۲ شعبه شهری و ۸۰۶ شعبه روستایی هستند.
پورعلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مشارکت و بی طرفی در انتخابات، افزود: ستاد انتخابات استان براساس رهنمودهای استاندار لرستان بی طرفی را به عنوان یک اصل مهم و در ارتباط با سلامت انتخابات، در تمام ارکان هیاتهای اجرایی ساری و جاری کرده است.
وی ادامه داد: بیطرفی در زمینه انتخابات باید به یک باور عمومی تبدیل شود و فهم مشترک از قانون برگزاری انتخابات، منشأ هم افزایی و منجر به انتخابات سالم و با مشارکت بالا خواهد شد.
وی تاکید کرد: این رویکرد سبب میشود مشارکت مردم را در سطح ملی و بینالمللی با بیشترین اهتمام و هم افزایی به نمایش بگذاریم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه وحدت رویه در تمامی مراحل انتخابات موثر است، اظهارداشت: هیات نظارت و هیات اجرایی به عنوان دو صلاحیت مستقل و مکمل و براساس مر قانون در تعامل مطلوب هستند و این امر زمینه ساز برگزاری انتخابات مطلوب با مشارکت مردم خواهد بود.
منبع:ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری لرستان