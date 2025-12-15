معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در نشست مسئولان ستاد اجرایی و نظارت انتخابات استان با حضور استاندار لرستان از برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «سعید پورعلی» اظهارداشت: واجدین شرایط شرکت در انتخابات استان یک میلیون و ۵۵۴ هزار نفر هستند و انتخابات در ۳۳ حوزه شهری و ۱۵۵۳ حوزه روستایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات شهر‌های خرم آباد و بروجرد شورا‌های ۹ نفره، کوهدشت، الیگودرز، نورآباد و دورود شورا‌های ۷ نفره و بقیه شهر‌ها ۵ نفره خواهند بود.

معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: ۵۲ روستای بالای ۱۵۰۰ نفر شورای ۵ نفره دارند و ۱۵۰۱ روستا نیز شورای ۳ نفره خواهد داشت که مجموعا ۴ هزار و ۷۶۳ نفر روستا در ۱۵۵۳ به عضویت شورا‌های روستا در می‌آیند و ۱۸۱ نفر نیز عضو شورای شهر خواهند شد.

پورعلی ادامه داد: همچنین انتخابات در ۱۰۲۰ شعبه ثابت و ۶۱۸ شعبه سیار برگزار می‌شود.

به گفته معاون استاندار لرستان، انتخابات شورا‌های شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای برگزار می‌شود که ۸۳۲ شعبه شهری و ۸۰۶ شعبه روستایی هستند.

پورعلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مشارکت و بی طرفی در انتخابات، افزود: ستاد انتخابات استان براساس رهنمود‌های استاندار لرستان بی طرفی را به عنوان یک اصل مهم و در ارتباط با سلامت انتخابات، در تمام ارکان هیات‌های اجرایی ساری و جاری کرده است.

وی ادامه داد: بی‌طرفی در زمینه انتخابات باید به یک باور عمومی تبدیل شود و فهم مشترک از قانون برگزاری انتخابات، منشأ هم افزایی و منجر به انتخابات سالم و با مشارکت بالا خواهد شد.

وی تاکید کرد: این رویکرد سبب می‌شود مشارکت مردم را در سطح ملی و بین‌المللی با بیشترین اهتمام و هم افزایی به نمایش بگذاریم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه وحدت رویه در تمامی مراحل انتخابات موثر است، اظهارداشت: هیات نظارت و هیات اجرایی به عنوان دو صلاحیت مستقل و مکمل و براساس مر قانون در تعامل مطلوب هستند و این امر زمینه ساز برگزاری انتخابات مطلوب با مشارکت مردم خواهد بود.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: انتخابات ، لرستان
خبرهای مرتبط
امنیت در انتخابات خرم‌آباد/ پیش‌بینی برای تمدید رأی‌گیری
رئیس هیات نظارت بر انتخابات در لرستان معرفی شد
آغاز انتخابات دور دوم مجلس در خرم‌آباد و چگنی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷۰ اثر جدید لرستان در راه ثبت در فهرست ملی
رفع تصرف ۱۶۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در لرستان
انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای برگزار می‌شود
آخرین اخبار
انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رای برگزار می‌شود
۷۰ اثر جدید لرستان در راه ثبت در فهرست ملی
رفع تصرف ۱۶۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در لرستان